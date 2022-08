Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a assuré depuis la wilaya d'El-Tarf que «l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt débutera dès la semaine prochaine». Il a présenté les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes des feux de forêt et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. La délégation gouvernementale composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, des Transports, Abdallah Moundji, et de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelhafid Henni, s'est déplacée au village El-Maleha relevant de la commune d'El Kala avant de se rendre au chevet des blessés admis à l'hôpital chahid-Bouzid-Amar d'El Kala. Le bilan non exhaustif de la tragédie, fait état de 30 mors (11 enfants, 13 hommes et 6 femmes) des suites de brûlures dans l'incendie déclaré dans la forêt N'barbar d'El Kala, et de 161 blessés. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a appelé mercredi les citoyens «à davantage de vigilance particulièrement durant cette période». Les feux ont ravagé près de 1800 hectares de broussailles et quelque 800 hectares de couvert forestier dans les wilayas d'El Tarf, Sétif, Souk Ahras, Jijel, Skikda et Tipasa, a-t-il ajouté. Selon lui, «les conditions climatiques enregistrées dans nombre de wilayas de l'est (températures élevées et vents) seraient à l'origine de ces incendies». Annonçant «la maîtrise des incendies enregistrés à Souk Ahras», il avait fait état de l'évacuation et de la prise en charge de 350 familles par les autorités locales dans cette wilaya. «Des commissions de wilayas ont été mises sur pied en vue de recenser les pertes matérielles dans les zones sinistrées», a-t-il ajouté, assurant de la «disponibilité de l'État qui ne renoncera pas à son rôle en matière de prise en charge et d'assistance des citoyens sinistrés». «L'État a mobilisé, en prévision des feux de forêt, tous les moyens depuis le début de la saison estivale», a-t-il rappelé, relevant que «ces moyens sont déployés dans les montagnes et forêts et travaillent 24h/24h». Il a tenu, par ailleurs, à remercier les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les agents de la Protection civile pour les efforts déployés en vue de venir à bout de ces incendies. Pour rappel, «le président Tebboune avait présenté ses condoléances aux familles des victimes de ces incendies, souhaitant prompt rétablissement aux blessés et assuré du soutien de l'État et de la pleine mobilisation des différents services pour circonscrire ces incendies».