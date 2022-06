La saison estivale se fait inviter très tôt cette année. La canicule fait anticiper l'été avec ses joies et plaisirs. C'est aussi un moment et une occasion pour faire une cure en optant pour une destination de villégiature dans des havres et des joyaux que renferme le pays.

Le tourisme vit son essor durant cette période estivale. C'est la période de choix pour profiter du temps ensoleillé et du flux des estivants qui préfèrent faire du tourisme balnéaire une option incontournable.

Nos côtes n'ont pas à démériter de ce point de vue. Elles recèlent un potentiel touristique inestimable. La variété touristique est à même de permettre aux professionnels du secteur touristique et connexes de diversifier leurs services et activités. Cela exige que les structures suivent et que l'environnement ne soit pas hostile. Qu'en est-il de l'état des structures et de l'environnement quant à un déclic touristique digne de ce nom dans le pays? Le déplacement dans les lieux et les endroits qui ont le statut de zones touristiques et de loisirs multiples, renseigne sur un état des lieux des plus catastrophiques dans les régions balnéaires du pays.

Qui sauvera la ville des Hammadites?

BejaÎa, cette ville côtière de l'Est du pays, subit des attaques successives contre ses massifs et ses rivages. Le vandalisme et l'envahissement d'une urbanisation sauvage et hybride ont transformé ce joyau de l'Est en une véritable écurie d'Augias. Les plages de Béjaïa sont livrées à la saleté et l'incivisme des visiteurs qui viennent de partout. La prolifération des matières en plastique détruit l'harmonie et la synergie que procure la nature de Bougie, une nature envoûtante et ensorcelante, elle allie massif et bordure côtière dont la fascination est omniprésente.

Tichy, Aokas, Boulimat, Saket, Melbou, Tighremt et autres plages phares de Béjaïa, sont envahies par des comportements d'incivilité où la propreté fait grand défaut. Les bouteilles en verre s'accumulent et se propagent comme des champignons. L'agression de ce décor magnifique ne fera pas l'affaire du tourisme de grande envergure. Il ne pourra en aucune manière faire dans l'attractivité des touristes étrangers. La scène est désolante, voire nauséabonde même.

Ziama d'antan s'éclipse

À partir de Béjaïa on peut emprunter la côte en allant vers la corniche jijélienne. Ziama-Mansouriah est l'une des plages les plus captivantes de l'Est du pays. sa nature procure de la paix spirituelle, son bleu azuré laisse les visiteurs et les passants émerveillés et subjugués.

Ce panorama sublime est couvert d'une couche de construction affectant gravement l'image fascinante de la corniche dont beaucoup d'Algériens préfèrent l'emprunter pour continuer leur route vers les autres villes de lEst du pays. Ziama-Mansouriah subit à son tour les ravages de la pollution, l'insalubrité et les dégâts d'une urbanisation le moins que l'on puisse dire, catastrophique.

En dépassant la corniche, les autres plages de la côte jijélienne, comme c'est le cas pour El Aouana (ex-Cavallo), une autre plage qui est connue pour son sable rouge et la beauté de sa baie, a été elle aussi frappée du «chaos» provoqué par les hommes en laissant des traces saillantes de leur passage destructeur et pollueur.

Ziama-Mansouriah d'antan s'est éclipsée de nos yeux qui étaient rivés vers la période où cette région qui dégageait de l'air balsamique faisait rêver les visiteurs et les transportait vers les cimes de la joie et le repos spirituel. La côte jijélienne est livrée à elle-même, ni les collectivités locales ne font leur travail tel qu'il se doit, ni les gens n'essayent de prendre conscience de la menace qui guette ce joyau touristique par excellence.

En continuant notre route vers le côté Ouest de la côte Est, Collo en l'occurrence, on ‘aperçoit la dégradation manifeste de l'état de la route et les dangers que cela puisse provoquer.

pour sortir de la wilaya de Jijel, il est obligatoire d'emprunter la route d'El-Milia, une ville qui sépare Skikda de Jijel.

Le calvaire est le compagnon malheureux des usagers de cette route menant vers Russicada et sa perle côtière, à savoir Collo, la ville des massifs florissants et verdoyants et des rivages dorés. Même Collo vient d'être agressée par le phénomène de l'insalubrité et la pollution qui affectent l'espace côtier son massif. Tamalous, la première région qui se présente dès l'entrée à la ville de Collo via la wilaya de Jijel en empruntant la route d'El-Milia en passant par Aïn El-Kechera.

La scène et le paysage ne renseignent pas sur une ville à vocation balnéaire. Plus grave encore, l'environnement rurale et ses caractéristiques sont détruits, il ne reste que les ruines d'une ancienne ville qui se propose comme prolongement de Collo et sa côte.

Avant d'arriver à Collo, il y a des plages qui dépendent de cette ville. El Hadjria, Benizouite, Taleza et Aïn El Kesseb, sont autant d'endroits qui constituent la côte colliote. Certes, les plages sont d'une beauté indiscutable, leur positionnement attire les amoureux de la côte. Le brassage entre le massif et la mer donne un goût suave aux plages de Collo,mais cette synergie,voire osmose naturelle, est orpheline, elle n'est pas prise en charge par ceux qui sont censés enclencher le déclic tant attendu du tourisme balnéaire dans cette région dégageant de la magie au vu de ce qu'elle renferme comme potentiel touristique naturel. Ce panorama s'estompe dès la première entrée dans les entrailles de cette ville côtière. Les structures sont absentes, le minimum touristique est quasiment inexistant. L'aménagement du territoire est relégué au dernier plan. La menace est sérieuse de voir cette perle de l'Est s'engouffrer dans la spirale du chaos et de la destruction programmée de son potentiel touristique naturel à défaut d'une réhabilitation qui n'arrive pas à voir le jour.

Collo ou le désenchantement annoncé

Rien ne présage une véritable mise en oeuvre d'un plan stratégique pour rendre au tourisme balnéaire ses lettres de noblesse. les régions et les villes citées des trois wilayas côtières de l'Est du pays, sont un exemple typique d'une défaillance criarde de la politique touristique dans le pays. Ces trois wilayas parmi d'autres, sont aujourd'hui confrontées à une menace qui risque d'affecter son écosystème et sa richesse qui au niveau de ses massifs qui au niveau de ses rivages et sa richesse halieutique. Elles sont menacées par un danger de mort irréversible si les autorités publiques ne réagissent pas en urgence pour stopper le vandalisme et l'agression qui s'abattent sur ces joyaux et perles du pays.

Les dégâts sont perceptibles et palpables que ce soit au niveau de l'environnement de ces villes côtières et leur infrastructure défectueuse ou que ce soit au niveau de la prise de conscience des habitants dont l'indifférence est leur seule loi qui s'impose au détriment des autres valeurs censées sauver et protéger ce potentiel naturel menacé de ruine et de dislocation inévitable. On ne peut pas parler d'une saison estivale juste pour marquer le temps d'une saison qui reste au demeurant sans vie ni sens. Avant d'afficher avec ostentation l'entame de la période estivale, il va falloir revoir complètement la gestion actuelle des collectivités locales et de la politique touristique qui, à dire vrai, n'existe que dans la tête de ceux qui ont fait d'une approche managériale une espèce de coup de tonnerre dans un ciel serein.