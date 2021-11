La wilaya de Sétif a été secouée, de nouveau, par un scandale à l'intérieur d'une école primaire, sise à la commune d'Aïn Arnat. Une écolière, âgée de 7 ans, a vécu un cauchemar avant que l'affaire n'éclate au grand jour. Elle a subi des actes contraires aux bonnes moeurs commis contre elle par un gardien de l'école où elle est scolarisée. Un comportement inadmissible et condamnable, du fait qu'il s'est non seulement produit en milieu scolaire, mais aussi et, de surcroît, commis par un gardien de l'école, censé protéger les enfants. Un comportement qui ne peut qu'être qualifié de brutal contre un enfant en situation de vulnérabilité. L'affaire est en justice. Le mal-nommé gardien de l'école a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sétif. L'acte condamnable perpétré par le mis en cause, dans cette affaire, n'a pas été sans conséquence sur l'innocente. Elle souffre de troubles psychologiques. Des souffrances nées du fait qu'elle a gardé le silence sur ce qu'elle a subi au mois d'octobre dernier. La victime n'avait pas pu confier ce qu'elle a subie, puisque sans doute, traumatisée et choquée, mais elle a fini par «cracher le morceau», plusieurs semaines après son agression.