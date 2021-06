Les couleurs qui composeront le paysage politique étant révélées à travers les élections législatives, désormais les regards seront pointés sur l'autre étape importante du processus constitutionnel et électoral, en l'occurrence les élections municipales. Hormis l'importance, pour les formations politiques qui ont trôné sur les législatives, de confirmer ou pas leur présence au sein de la société, la nature de ce rendez-vous électoral impose le principe de la représentativité, à plus d'un titre. Il faut dire que si les règles du jeu électoral demeurent les mêmes, il est indéniable que la partie des locales se jouera sur le poids des partis au sein de leurs localités et exigera de montrer des programmes et des actions à hauteur de la conjoncture actuelle. Il s'agira de convaincre les citoyens que les prochains élus s'engageront à rompre avec les pratiques mafieuses qui ont longtemps réduit la gestion des collectivités locales à des cartels, où la spoliation des richesses, et le mépris envers la population étaient érigés en mode de fonctionnement. Ce à quoi sera dédiée la campagne électorale de ces élections, qui se dérouleront dans quelques mois, et conféreront la chance à toutes les formations politiques de prendre de l'importance et du poids à travers des représentations locales.

Cela étant, l'importance de ces élections réside en profondeur dans la concrétisation des politiques publiques, et leurs applications sur le terrain. Les décisions qui émaneront du nouveau gouvernement, seront soumises à l'efficience du travail des élus locaux et de leurs engagements à opérer le changement tant attendu. D'où l'incontournable importance de l'argumentaire des prochains candidats à ces postes de responsabilité, leur évaluation de la situation, et leurs propositions de solutions aux problèmes majeurs que rencontrent les citoyens quotidiennement. Le défi étant de faire passer les collectivités locales d'une gestion purement administrative et technocrate, à une gestion économique basée essentiellement sur la prise en charge des préoccupations des citoyens, et ce à travers la relance du développement local, et l'ouverture de nouveaux horizons, susceptibles de créer le déclic qui permettra de sortir la localité de son marasme. Une orientation évoquée depuis des années, mais malheureusement avortée par les appétits voraces de la «issaba», qui a accaparé toutes les niches de création de richesses pour en faire son terrain de jeu. Bien que ses ramifications et ses relais existent encore, il est incontestable que les choses commencent à changer et l'abyssal flou qui régnait sur la gestion des affaires du pays, commence à s'estomper sous les effets des actions profondes, telles que l'amendement de la Loi fondamentale du pays, qui a permis de franchir des étapes d'une importance capitale en matière de réconciliation du citoyen avec la chose politique. Il va sans dire, cependant, que le plus grand travail reste à faire, et que le paysage politique de la nouvelle Algérie, n'est qu' à sa naissance, néanmoins l'importance de cette opportunité que sont les élections locales, est indiscutable, dans la mesure où ces dernières viendront confirmer la direction dans laquelle s'est engagée l'Algérie, et déterminent les vrais axes de la nouvelle gouvernance, du fait qu'elles exprimeront la voix de l'Algérie profonde. En toute vraisemblance, il est plus que certain, que quels que soient les résultats de ces élections locales, qui se dérouleront sous l'oeil vigilant de l'Anie, la situation des collectivités locales, ne sera plus jamais celle dictée par les anciennes gouvernances.