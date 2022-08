Les hélico-bombardiers à eau étaient toujours, hier, à l'oeuvre à El Taref, car le vent a entraîné trois reprises de flammes depuis la soirée du vendredi à hier, dans les nids d'incendies déjà éteints.

Les efforts menés sur place par les différentes unités de la Gendarmerie nationale, les services de la Protection civile, des éléments de l'ANP, des employés des forêts et des citoyens bénévoles ont permis de circonscrire un premier incendie.

Les opérations sont toujours en cours pour l'extinction des deux autres incendies. C'est ce que nous avons appris sur place, hier, dans la matinée du commandant, chef de la cellule de communication et relations publiques du groupement territorial de la gendarmerie d'El Taref. Un travail à la fois titanesque et minutieux est mené par la Gendarmerie nationale depuis le déclenchement des incendies. Cela avant d'ajouter que «les relevés d'ADN effectués sur les corps de 15 victimes, qui étaient non encore identifiées, ont été transférés ce jeudi dernier au lendemain du drame, par vol à partir de l'aéroport d'Annaba vers l'Institut national de criminalistique et de criminologie Bouchachi, Alger.

Une opération qui a d'ores et déjà permis «l'identification de 14 corps de victimes qui étaient toujours non identifiés», a-t-il encore précisé et soulignera que le quinzième corps totalement calciné, n'a pas encore été identifié, en attendant la présentation de sa famille afin d'assurer le lien par l'ADN.

Dans les détails, le même commandant a affirmé que «trois corps de victimes parmi les 14 corps identifiés ont été remis à leurs proches».

Le lieutenant-colonel chargé de la communication de la Gendarmerie nationale, Abdelkader Beziou, a, pour sa part, révélé que les enquêtes préliminaires menées ont permis l'arrestation de quatre présumés coupables des mises à feu, dont deux à la wilaya d'El Taref.

Deux autres individus suspectés d'être des pyromanes, ont été arrêtés ce vendredi, à Batna et Skikda, a ajouté le même responsable.