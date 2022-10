Le Centre des conventions d'Oran abritera du 24 au 26 du mois en cours la 12e édition du Salon international des énergies renouvelables, ERA. Cette rencontre économique, organisée par Myriade Communication, sera, selon les organisateurs, placée sous le thème de «la transition énergétique pour une croissance verte». En effet, le développement de l'hydrogène vert constitue le sujet dominant de la rencontre. Une thématique qui fera l'objet de plusieurs conférences animées et présentées par des experts et spécialistes, nationaux et étrangers. «Nous avons programmé deux conférences sur le thème de l'hydrogène», indiquent les organisateurs. La première communication sera donnée par un expert des Pays-Bas. La seconde communication aura trait à la problématique liée au marché mondial de l'hydrogène ainsi que les opportunités qui s'offrent pour l'Algérie. Cette thématique sera détaillée par un expert de l'entreprise algérienne des hydrocarbures, Sonatrach. Une thématique à l'ordre du jour du fait que ce créneau constitue un segment prioritaire dans l'action gouvernementale, au même titre que l'efficacité énergétique. Selon les organisateurs, la rencontre d'Oran accueillera un nombre important d'acteurs majeurs, investis dans le secteur énergétique, nationaux et internationaux et autres grandes entreprises de notoriété internationale. Il s'agit, notamment des grands groupes comme la Sonatrach, la Sonelgaz, TotalEnergies, le Groupe Gica, Zergoun Green Energy. «La rencontre économique d'Oran sera également marquée par une forte participation du Royaume des Pays-Bas, représenté par une importante délégation d'investisseurs», a-t-on précisé. Si le chef de département à l'Aprue, Lamiri Kamel, établira «un «diagnostic énergétique dans l'industrie: exemples d'audits énergétiques», pour sa part, le chef de département développement des projets à la direction centrale Ressources nouvelles, Sonatrach, Salim Gherbi Salim, abordera la question liée à «la transition énergétique de Sonatrach». Alors que le chef de division maintenance du Groupe GICA, Ahmed Bourenissa, mettra en avant l'efficacité énergétique au niveau de la cimenterie de Chlef, le responsable Business Développement Energies Renouvelables chez TotalEnergies, Abdelkrim Dziri, fera un focus sur «les 800 MWP développés au Qatar».En outre, «Le marché mondial de l'hydrogène. Quelles opportunités pour l'Algérie?»est une question à laquelle tentera de répondre Mezerreg Zoheir, chef de département Suivi des projets à la direction centrale Ressources Nouvelles Sonatrach. Il sera suivi du directeur général de la Société algérienne des énergies renouvelables, Ismaïl Mougari, qui abordera le «Programme national des énergies renouvelables, enjeux et clés de réussite» alors que le responsable des études au niveau du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Abdelfattah Mesrane, présentera le bilan des réalisations dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. «Sonelgaz acteur de la transition énergétique: réalisations et perspectives de développement» et «développement des énergies renouvelables» seront abordés lors de ce rendez-vous. Dans cet ordre d'idées, Labdelli Boutaleb, maître de recherche au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique (Crtse) reviendra sur les «concepts de cellules solaires photovoltaïques à base de silicium cristallin: Feuille de route des parts de marché et des performances des cellules solaires».