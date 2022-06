Affirmant s'être engagé dès son élection à la tête de l'État à «accorder tout l'intérêt nécessaire à l'histoire et à la mémoire nationales», le président de la République a affirmé dans un message adressé à l'occasion de la tenue du 12e Congrès de l'ONM au Palais des nations, lu en son nom par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, avoir hissé sa démarche «au rang de devoir national que nous dicte la fidélité à la lutte et au combat de vos compagnons, les vaillants chouhada». Etant trop jeune au moment du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, Abdelmadjid Tebboune est le premier président de la génération de l'Indépendance. Cette forte impression de transmission du flambeau, le chef de l'État la ressent et cela se traduit par «la considération et la déférence vouée» aux moudjahidine «qui avaient été avec ces compagnons, les artisans d'une épopée révolutionnaire éternelle qui a résonné dans les quatre coins du monde et demeure un symbole de liberté et de libération», rappelle le chef de l'État.

Ne manquant pas de saluer les «précieuses contributions dans l'écriture de l'histoire et le ravivement de la mémoire par l'enregistrement de témoignages et la documentation de faits et évènements», le chef de l'État s'est voulu représentant de la génération de l'indépendance affirmant: «Nous nous enorgueillissons des positions authentiques et courageuses de votre organisation dans la défense du legs de la nation, sa glorieuse histoire et son identité nationale». Les mots sont forts, adressés à un parterre d'hommes et de femmes, déjà très âgés, mais les yeux remplis de souvenirs du combat libérateur. Ces survivants de la guerre et qui vont célébrer avec les millions d'Algériens le 60e anniversaire de l'indépendance «dans une atmosphère de joie et de fierté, dans la paix et la stabilité, en cette période marquée par une dynamique croissante pour asseoir un développement durable et réel dans tous les domaines», retient le président Tebboune qui n'omet pas de souligner «les sacrifices consentis par ses enfants, hommes et femmes, depuis que le colonialisme a foulé notre terre pure».

S'adressant aux congressistes, le président de la République a déclaré: «Vous êtes, mes soeurs et frères, parmi ces acteurs et témoins des lourds sacrifices payés par notre vaillant peuple durant la Glorieuse guerre de libération». Des témoins privilégiés de la souffrance du peuple et acteurs de premier plan de la révolution qui a rendu le sourire et la joie aux enfants d'une Algérie souveraine. Les congressistes qui écoutaient religieusement le message du président de la République, savent que leur organisation n'est pas éternelle. Mais Abdelmadjid Tebboune a trouvé les mots pour leur rendre l'hommage qu'ils sont censés recevoir de la nation. «Vous gardez en mémoire les images des batailles héroïques que vous avez menées aux côtés de vos compagnons vaillants martyrs», leur a-t-il dit. Et d'ajouter: «Certains même d'entre vous gardent les marques des valeureux héros, qui ont vaincu le colonialisme.» Le Président précisera que ce combat n'a de sens que par l'«attachement à la liberté et à la dignité, et en défense de l'honneur de la patrie et de la Nation».

Les moudjahidine, réunis en congrès auront réussi à demeurer unis au sein de leur organisation, 6 longues décennies. Il y eu des mésententes, voire des luttes intestines, mais à aucun moment, il n'a été question de rompre avec l'Histoire de ce pays et sa révolution.