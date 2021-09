Dans un tweet qu'il a rendu public hier, le chef de la diplomatie algérienne a rendu un hommage appuyé au défunt.

«Le destin a voulu que la disparition de Abdelaziz Bouteflika coïncide avec l'ouverture de la session de l'assemblée générale des nations unies», a écrit Lamamra dans son tweet soulignant que cette coïncidence est là «pour nous rappeler son rôle important et ses succès diplomatiques, notamment lorsqu'il a présidé la 29e session, pour devenir maintenant une partie de l'histoire de son peuple et de la communauté internationale». En 1974 a eu lieu à New-York la 29e session de l'assemblée générale des Nations unies et le défunt Bouteflika a été élu président de cette session, marquée par un discours historique du président de l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat.

L'histoire retient également que c'est Boueflika qui a empêché la délégation de l'Afrique du Sud, alors sous le régime de l'Apartheid, de prendre part aux travaux de la meme session. Enfin, Lamamra a présenté ses «sincères condoléances» pour les «proches et la famille du défunt».

«À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons», a conclu le ministre des Affaires étrangères.