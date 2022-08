La présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde a affirmé que la Guerre de libération de l'Algérie était « un moment historique » pour la libération des peuples africains du joug colonial. « Pour des générations d'Africains, la lutte de libération algérienne était un moment historique pour leur libération du joug colonial. Nos peuples partagent une farouche résistance au colonialisme ainsi que les valeurs sacrées de liberté, d'Indépendance et de patriotisme », a twété Sahle-Work Zewde. Et d'ajouter « j'ai assisté à la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens et pu ainsi découvrir cette belle ville d'Oran et ses environs ». Après avoir exprimé sa gratitude au président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, la Présidente Ethiopienne a indiqué que « venir en Algérie est un pèlerinage pour tout ce qu’elle signifie en Afrique et au-delà ». Revenant sur sa visite d'Etat en Algérie en juillet dernier à la tête d'une importante délégation, Sahle-Work Zewde a indiqué que les deux parties ont convenu de « relancer leurs relations d'amitié et de coopération » afin quelles soient à la hauteur de leurs ambitions.