Le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, aujourd’hui au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie de distinction en l'honneur des membres de l'Equipe nationale militaire cynotechnique, relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, suite à sa participation « honorable » à l'exercice « Ami fidèle », qui s'est déroulé en août dernier en Ouzbékistan, dans le cadre des jeux militaires internationaux organisés annuellement en Fédération de Russie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Ont pris part à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-Major de l'ANP. A cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a tenu à adresser, au nom du président de la République et en son nom personnel, les « félicitations les plus sincères » à l'Equipe nationale militaire cynotechnique, qui est rentrée au pays avec des résultats qui honorent l'ANP, précise le communiqué. Le général d'armée a, en outre, adressé ses « sincères remerciements et saprofonde reconnaissance aux entraîneurs et au staff technique qui, par leur volonté de réussir, ont conféré à l'amour de la patrie tout son sens et ont confirmé que les cadres et les personnels de l'ANP, qui portent l'Algérie dans leurs cœurs, ne lésineront sur aucun effort pour remporter la victoire, non seulement au niveau sportif, mais à tous les niveaux ». A l'issue de cette cérémonie, les athlètes se sont vu attribuer des attestations d'encouragement et ont pris une photo collective en souvenir de cet événement.