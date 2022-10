Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, était, jeudi, dans la wilaya de Tizi Ouzou où il a procédé au lancement de la saison de la formation coranique des cadres en charge de la gestion du secteur, ainsi que des instituts répartis à travers tout le territoire national. Cette année, avait-il fait savoir, elle se déroulera via la visioconférence. Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'était déroulée au niveau de l'institut Abderrahmane Illouli situé dans la daïra de Bouzeguène, le ministre a également rendu hommage aux anciens imams avant de se rendre à Tizi Ouzou, où il a procédé à l'inauguration d'une nouvelle mosquée dans la localité de Bouhinoun située à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya.

À propos de la formation des imams, le ministre avait déjà, pour rappel, expliqué, lors de l'inauguration, il y a quelques jours, à la zaouia Belkaïdia, à Birkhadem, que «les hautes autorités du pays accordent un intérêt majeur aux écoles coraniques et aux zaouïas, eu égard au rôle de ces structures dans la consécration de l'identité algérienne, notamment à travers leur cachet architectural, ainsi que dans la vulgarisation de l'enseignement coranique et la préservation de la langue arabe et du référent religieux national».

«L'Algérie, qui a vécu, jeudi, une journée mémorable, en abritant la Réconciliation nationale palestinienne, vit aujourd'hui, parallèlement à la célébration du Mawlid Ennabaoui, une journée bénie, marquée par l'ouverture de quatre écoles coraniques à Alger, constituant de nouveaux édifices dédiés à l'enseignement du coran dans notre pays, avait-il mentionné, à la même occasion. Par ailleurs, rappelons que lors d'une rencontre dédiée à la préservation et à la numérisation des manuscrits religieux, organisée en octobre 2021 dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs avait fait état de la publication, par son département, d'un livre contenant 101 manuscrits rares en Algérie autour duquel une réunion a été organisée et «nous comptons organiser prochainement une autre réunion à Béjaïa pour poursuivre ce travail, surtout en accompagnant les familles détentrices de manuscrits». Lors de la même visite, Youcef Belmehdi avait rappelé que l'Algérie était résolue à faire face à ce genre de discours, à l'invasion culturelle à coups de fake news et toutes tentatives de dévoiement de ses enfants, orchestrées par des technologies modernes, qui constituent une menace sécuritaire».

Enfin, il y a lieu de rappeler que la période actuelle est connue, dans la wilaya de Tizi Ouzou par l'organisation de fêtes traditionnelles appelées zerdas à travers de nombreuses communes. La célébration de ces fêtes, empreintes de grandes religiosité, donne lieu à l'étalage d'un grand patrimoine de chants religieux.

Un trésor immatériel qu'il faudra protéger.