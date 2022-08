«Lorsqu'on regarde la plate-forme de la Soummam, on réalise qu'il s'agit de véritables institutions de la révolution», a déclaré Abou El Fadl Baâdji.

Le parti du Front de Libération nationale a célébré la Journée nationale du Moudjahid commémorant l'offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et le congrès de la Soummam (20 août 1956) en organisant plusieurs activités à Béjaïa.

Animant vendredi dernier un meeting populaire dans la région d'Ifri Ouzellaguene qui a abrité le congrès de la Soummam, le secrétaire général du FLN, Abou El Fadl Baâdji a mis l'accent sur les hauts faits et les épopées de la Glorieuse guerre de libération, saluant le génie de la jeunesse de la révolution qui ´´a planifié politiquement le recouvrement de la souveraineté nationale´´. Le SG du FLN a également présidé une rencontre ayant regroupé des militants et cadres du parti ainsi que des moudjahidine et des fils de chouhada. Il a rappelé, lors de cette rencontre, ´´la leçon donnée par nos aïeux à la France coloniale en réussissant, grâce à leur génie, et à travers la plate-forme de la Soummam à mettre sur pied une stratégie bien ficelée´´. ´´Lorsqu'on regarde la plate-forme de la Soummam, on réalise qu'il s'agit de véritables institutions de la révolution´´, a-t-il déclaré.

À cette occasion, Baâdji a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du site historique ayant abrité le congrès de la Soummam avant de se rendre à la maisonnette où s'est tenu le congrès. Il a ensuite visité le musée d'Ifri exposant le cadre historique de cet évènement et distingué plusieurs moudjahidine et fils de chouhada.

Par ailleurs, le FLN a indiqué, dans un communiqué, que ´´la célébration de la Journée nationale du Moudjahid nous appelle tous à prendre les sacrifices faits par nos aïeux en exemple, en étant constamment prêts à préserver la stabilité, la sécurité et l'unité éternelle de l'Algérie´´.

Il a également appelé le peuple algérien à l'unification des rangs ´´face aux complots ciblant son unité et l'intégrité territoriale de son pays´´.