Dans l'optique de sauvegarder la mémoire des martyrs et raviver l'histoire glorieuse de notre pays, dans l'esprit des plus jeunes, la détermination de l'Etat à célébrer majestueusement le 60e anniversaire de l'indépendance, a été récompensée par un événement grandiose. Ce dernier intervient dans une conjoncture où le pays était en besoin de renforcer son front interne et regagner la confiance des citoyens. Il faut dire que le défilé du 05 Juillet, a été un spectacle époustouflant, notamment pour les plus jeunes, qui n'ont pas connu la période où cet événement était organisé chaque année. À cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lors du Conseil des ministres d'avant-hier que «les festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance organisées après plus de 30 ans d'absence, avaient permis aux jeunes générations de mieux connaître l'histoire de leur pays et ses potentialités». Il faut dire que depuis 1984 cet événement n'avait pas eu lieu, pour revenir en force cette année, avec une parade militaire qui a subjugué tous les invités.

D'une importance capitale, le défilé militaire du 5 Juillet est venu couronner les actions de changement et de reconstruction entamées depuis plus de deux ans. Apres le renouvellement des institutions, la maîtrise de la pandémie et le grand retour de la diplomatie algérienne, sur les scènes internationales, la parade annonçait la naissance d'une nouvelle ère. L'Etat s'évertue à se rapprocher du citoyen à travers des actions profondes et transparentes, autant sur le plan social qu'économique. C'est dan cette optique que la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance véhicule un message de sécurité et de puissance, mais aussi de paix et de souveraineté. À ce titre, il est plus qu'indispensable que les jeunes générations s'impliquent davantage dans l'édification d'un Etat fort et de droit. D'autant plus que le pays est toujours en proie à des attaques et des agressions sournoises de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est précisément à ce niveau que réside le grand danger de manipulation des jeunes, pour les retourner contre leur pays. C'est le mode opératoire des ennemis de la nation, qui travaillent sur le pourrissement de la situation sociale et économique, pour maintenir l'anarchie et le chaos. Il est clair cependant, que la réussite de tel événement contribue à rehausser le sentiment de nationalisme et de patriotisme auprès des citoyens. Un sentiment clairement, à travers l'engouement et la joie, qu'ont connus plusieurs wilayas du pays, la nuit de la célébration. Au rythme du spectacle pyrotechnique et de parade des symboles de la révolution, les témoignages des citoyens, ont tous évoqué la grandeur de notre nation, et la découverte, notamment pour les plus jeunes, d‘une Algérie qu'ils ne connaissaient pas. C'est en profondeur, l'un des plus grands changements de la société. Car l'engagement des jeunes dans la reconstruction du pays demeure la force indiscutable face aux détracteurs. C'est l'élément fondamental, sur lequel reposent toutes les actions de la souveraineté du pays.