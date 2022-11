C'est le grand jour. L'Algérie abritera, aujourd'hui et demain, la 31e session ordinaire du Sommet arabe. Un évènement qui coïncide avec le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. C'est l'Histoire qui s'écrit à Alger. Autant ce Sommet sera consacrée à l'unification des rangs arabes, autant la date du 1er Novembre revêt une très forte symbolique. Le choix de la date du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 pour la tenue de ce Sommet se veut une symbolique pour les pays arabes afin de s'inspirer de l'esprit de Novembre et de la glorieuse Guerre de libération qui a unifié les rangs des Algériens pour combattre le colonialisme et recouvrer la souveraineté nationale. C'est cette symbolique que l'Algérie veut imprimer à ce 31e Sommet arabe et c'est à juste titre que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a relevé son importance à travers le choix du lieu et du temps de la tenue de ce rendez-vous, qui constitue de ce fait une nouvelle étape pour la réunification des rangs arabes. La révolution algérienne a été, en effet, un événement majeur dans l'Histoire de la nation arabe depuis le dernier siècle et même bien avant. Depuis 1187 quand le Kurde Salah Eddine el Ayoubi a réussi à vaincre les croisés pour libérer El Qods, les Arabes n'ont pas relevé la tête. En proie à des guerres intestines, divisés, ils ont prêté le flanc aux différents colonialismes essentiellement occidentaux pour sombrer dans la décadence. De la victoire, ils n'en gardent qu'un lointain souvenir. Il a fallu attendre des siècles plus tard pour se redresser grâce à l'avènement de la Révolution menée en Algérie par les Algériens contre le colonialisme français. Une révolution qui a fait la fierté de tous les peuples arabes. Ce Sommet ne sera ni un défilé de Présidents ni un conclave de Rois. Il sera celui des peuples qui feront leur ce slogan inspiré de cette même révolution: «Sommet arabe: un seul héros, les peuples». Ce n'est pas par un hasard du calendrier que le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de faire coïncider ce rendez-vous arabe avec l'anniversaire de la Glorieuse révolution.

En faisant de la question palestinienne un des principaux points inscrits à l'ordre du jour de ce Sommet, l'Algérie entend insuffler à cet événement l'esprit et les valeurs qu'elle a toujours défendus avec la ferme volonté de redonner à la Nation arabe la place qui lui sied dans le giron international. L'activisme et l'engagement de l'Algérie expriment d'une manière éclatante ce désir de redorer son blason diplomatique. Dès son élection, en décembre 2019, à la tête de la République, le président Abdelmadjid Tebboune s'est entièrement consacré au chantier de la «reconquête diplomatique» en s'engageant pleinement sur les dossiers arabes et africains. En décidant d'organiser ce Sommet, l'Algérie n'a aucune autre intention sinon celle d'oeuvrer à l'unification des rangs arabes. Jamais le Monde arabe n'a été aussi divisé. Malgré ces différends, «tous les pays vont se retrouver en Algérie qui respecte tous les États», a indiqué le président Tebboune soulignant à ce titre, «l'intérêt pour la Nation arabe de se rencontrer en Algérie qui est, de surcroît, la mieux placée pour unifier les rangs et mener des médiations pour régler certains différends». En effet, le 13 octobre dernier a été signé, la «Déclaration d'Alger» par les 14 factions palestiniennes ayant participé à la conférence d'unification des rangs palestiniens. Une Déclaration qui a mis fin à une division de 15 longues années et qui constitue en même temps une plate-forme solide pour la réalisation de l'unité nationale palestinienne. Une action perçue comme un prélude à la réussite de ce Sommet à travers lequel l'Algérie affiche sa ferme volonté et conviction de parvenir à l'unité des pays arabes. Entre le Sommet arabe et la célébration du 1er Novembre, c'est l'Histoire qui s'écrit encore une fois sur la terre des chouhada.