Désormais, l'Algérie s'oriente vers l'accalmie financière, depuis que les cours du pétrole ont grimpé pour dépasser le seuil des 80 dollars le baril. Cette nouvelle réalité a donné du tonus au gouvernement qui commence à prendre des initiatives. Car il faut rappeler que l'immobilisme a duré plus de deux années, très difficiles en raison de la pandémie et des manifestations publiques qui l'ont précédée. Il y a d'abord, le président de la République qui le dit haut et fort: «Pas de recours à l'endettement extérieur.». Puis le ministre de l'Energie et des Mines qui rassure les partenaires étrangers en leur disant que «l'Algérie honorera ses engagements contractuels relatifs à l'approvisionnement de ses partenaires européens en gaz naturel».

L'Algérie approvisionne l'Espagne par 8 milliards de m3, rappelle-t-il, ce volume est appelé à grimper, une fois l'expansion du gazoduc Medgaz terminée, à 10,6 milliards de m3.S'agissant du projet gazoduc Nigeria-Europe passant par l'Algérie, Arkab estime qu'il est en «stade très avancé». Ce pipe passe via le Niger et l'Algérie, vers l'Europe, rappelle-t-on. Dans le domaine minier, le ministre annonce 26 projets miniers dans 32 wilayas, dont le gisement de minerai de fer de Ghar Djebilet, les gisements de phosphate à Tébessa et de zinc à Béjaïa. Comme il a déploré l'importation pour 1 milliard de dollars de matières premières disponibles ici, mais non extraites et fait état de l'exploitation des minerais de l'or dans le Sud par des microentreprises. Dans une déclaration faite à la Radio nationale, il promet: «Nous serons présents sur les marchés africains, notamment dans les domaines où nous avons une grande expérience, à l'instar des hydrocarbures.» Il cite le Niger, Mali, Mauritanie et Sénégal, entre autres et évoque le déploiement de Sonelgaz dans les pays voisins. Sur le plan des infrastructures, l'Algérie va poursuivre le projet des autoroutes, à l'est du pays et la réparation des anomalies, surtout sur le tronçon Bouira-Alger. Les travaux du nouvel aéroport d'Oran auraient atteint les 90% de réalisation.

Mais là où le bât blesse c'est dans l'hydraulique, à cause des pénuries d'eau, il y a trois stations de dessalement au stade de réalisation qui feraient évacuer le stress que vivent les grandes villes du Nord, notamment du Grand-Alger. Hormis les grands chantiers du BTP, il y a le domaine des usines de véhicules (légers, utilitaires et lourds) qui a connu un net ralentissement ces deux dernières années. Là aussi, des initiatives majeures doivent être prises pour le bousculer. Il y a, en outre, un énorme chantier de chemin de fer, de l'ordre de 2300 km à réaliser et le manque de train, surtout qui desservent la banlieue d'Alger. De son côté, Cosider estime qu'elle est en mesure de prendre en charge toutes les infrastructures du métro en voie de réalisation, pour son extension vers des endroits encore inaccessibles. Il y a également, beaucoup de chantiers comme les ports, aéroports, chantiers BTH en cours, les investissements dans le traitement des déchets qui nécessite une politique d'envergure, ou le marché de la cybernétique, etc.

Les chantiers peuvent être énumérés à l'infini, mais la priorité doit être accordée aux projets pourvoyeurs d'emplois car, sans cela, il serait inutile de donner des illusions aux nouvelles générations qui ne pensent qu'à l'exil pour vivre l'aventure, au moment où l'Europe se barricade derrière ses murailles pour empêcher les flots humains venant du Sud. L'Algérie a les moyens de fournir le plein emploi à ses jeunes diplômés et de fermer définitivement la plaie des harraga. Les procès du «clan» ont permis à tout un chacun de comprendre que la responsabilité n'est pas synonyme de vol et de rapine, mais de responsabilité envers les citoyens.

Toutes les richesses du pays doivent être mises au service du citoyen pour lui rendre une vie plus aisée. L'histoire de l'eau n'a pas fini de discréditer les responsables, en période de campagne électorale pour les locales. Messieurs les maires doivent écouter attentivement le message du boycott et prendre en charge les doléances des citoyens pour mieux les faire impliquer dans l'édification de leur nation.