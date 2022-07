La prochaine rentrée sociale sera ponctuée d'un large débat national. La classe politique, dans toutes ses variantes, est sollicitée pour asseoir un véritable dialogue politique inclusif autour d'un thème clé et prépondérant, à savoir, l'initiative de «la main tendue» et du Rassemblement national.

L'avant-projet de loi sur les mesures particulières de rassemblement, pour le renforcement de l'unité nationale, sera le carburant qui va alimenter la dynamique politique nationale. Ce thème dépasse les visées partisanes, il est étroitement lié à l'avenir du pays, qui fait face à des enjeux géopolitiques particuliers dans son histoire depuis l'indépendance nationale. La classe politique, la société civile et les forces vives de la nation sont conviées à contribuer concrètement à ce débat national pour la consolidation et le renforcement du front interne et le rétablissement de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés dont l'Algérie a réellement besoin. La majorité parlementaire et les partis de l'opposition sont interpellés pour asseoir les valeurs d'un débat responsable, à la hauteur des défis et des enjeux qui caractérisent la situation particulière du pays.

La convergence est de mise afin d'aller vers un consensus à même de reconstruire un compromis politique sur la question du front interne et de «la main tendue», loin des frictions partisanes et des débats de nature à provoquer des réactions «clivantes». La contribution des forces politiques est nécessaire pour donner plus de solidité et de force à la démarche qui sera entreprise et encadrée par un texte de loi, à savoir les mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale. L'enjeu est inhérent à la cohésion nationale du pays, ce qui rend le débat et la concertation plus efficaces et responsables. Le pays a besoin de toutes ses forces et de ses volontés pour aller de l'avant et asseoir l'élan du rassemblement et de la mobilisation populaire autour de la patrie, son unité et sa souveraineté nationale.

La classe politique doit sortir de sa léthargie et s'insérer dans la nouvelle dynamique du rassemblement et de l'unité des rangs. L'avant-projet de loi sur les mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale est un instrument rassembleur autour de la défense du pays et du renforcement de la sécurité nationale, dans un contexte régional et international particulier et très sensible, au plan de la géopolitique.

Les partis politiques et les institutions de l'Etat sont appelés à s'entendre puisque l'enjeu concerne l'unité du pays et sa souveraineté nationale. Afin de parer aux menaces et aux dangers qui se dressent devant l'Etat national, la mobilisation de toutes les forces patriotiques est devenue un devoir national et une mission politique historique.

Aujourd'hui, et plus que jamais, l'Algérie a besoin d'un sursaut salvateur et d'un front commun autour de la question de l'unité et de la souveraineté nationale.