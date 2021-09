Au total, 600 bovins, 3 000 ovins et 2 500 caprins ont été acquis dans le sillage de l'opération d'indemnisation des éleveurs ayant accusé de fortes pertes, suite aux incendies ravageurs qui ont touché plusieurs wilayas du pays, depuis le 9 août dernier. C'est ce qu'a déclaré, jeudi, Miloud Tria, conseiller du ministre de l'Agriculture, qui a supervisé cette action à Tizi Ouzou. En effet, le coup d'envoi des opérations d'indemnisation des agriculteurs sinistrés à cause des incendies qui se sont déclarés le 9 août dernier et ce, pendant plusieurs jours, dans plusieurs wilayas du pays, a été donné jeudi dans la localité de Tizi Ouzou. En plus des autorités locales, dont le nouveau wali, Djilali Doumi, et le vice-président de l'APW, Mohamed Achir, cette opération a été supervisée par Miloud Tria, conseiller du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

L'opération a démarré au niveau de la ferme pilote «Lazari» de Draâ Ben Khedda. De nombreux éleveurs ont ainsi bénéficié de cette indemnisation. Sur place 27 éleveurs ont reçu ces aides. Il s'agit d'éleveurs d'ovins et/ou de bovins. Les concernés ont bénéficié de bovins et de caprins, récupérés dans l'après-midi de la même journée par les services concernés de la direction de wilaya des services agricoles. Les bénéficiaires ont été soulagés et touchés par cette initiative qui constitue à la fois un réconfort moral et une compensation concrète des pertes qu'ils ont subies, sachant que l'élevage constitue la seule activité de ces derniers. Ces indemnisations permettront ainsi aux concernés de pouvoir relancer l'activité d'élevage qui est la leur et qui est l'unique source de revenus pour eux.

Le représentant du ministère de l'Agriculture a déclaré, en marge de cette opération, que ces indemnisations expriment le souci de l'Etat à relancer l'activité agricole, rappelant que dans la wilaya de Tizi Ouzou, les éleveurs pratiquent l'agriculture familiale qui représente une source principale de revenus aux familles, «d'où l'intérêt de cette opération». Il faut préciser que cette première étape sera suivie d'autres qui concerneront les agriculteurs qui ont perdu leurs vergers et ce, à partir du mois d'octobre qui coïncidera avec le lancement de la campagne de plantation, conformément aux exigences climatiques. Quant à l'indemnisation des apiculteurs affectés par les feux de forêt, l'opération est prévue au mois de mars 2022 et ce, dans le souci de réussir la relance de cette filière. Les aides toucheront, en outre, les éleveurs et les agriculteurs d'autres filières comme le petit élevage et l'arboriculture fruitière.

Dans le même registre, les victimes des incendies et les citoyens des localités touchées par les feux, ont reçu la visite de Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou mercredi et jeudi derniers. Le wali s'est ainsi rendu aux régions d'Ath Yenni et des Ouacifs où il s'est enquis, de visu, de l'état de la prise en charge des familles endeuillées et celles touchées par les derniers incendies de forêt. Le premier responsable de la wilaya était accompagné du vice-président de l'APW, Mohamed Achir et, des directeurs de l'exécutif. La délégation de la wilaya a entamé sa visite par la commune d'Ait Toudert où ses membres ont visité les habitations touchées par les flammes, ainsi que les équipements publics tels que l'école primaire et le Collège d'enseignement moyen. Au chef-lieu de la commune d'Ait Boumehdi, le wali a constaté l'ampleur des dégâts et écouté un point de la situation sur les pertes occasionnées.

Dans la commune de Ouacifs, le wali et toute la délégation se sont recueillis sur la tombe de feu Ould Amar Hacène, subdivisionnaire des ressources en eau, décédé lors des incendies de forêt. Les sinistrés du village d'Aït Abbas, dans la même daïra ont exposé au wali et à ses accompagnateurs, leurs préoccupations. À Ath Yenni également, la visite a conduit les représentants de l'Etat au CEM Larbi Mézani, touché de plein fouet par les incendies. En outre, le wali a assuré les éleveurs du village Taourirt Khelf, que tous ceux qui ont subi des dégâts seront indemnisés dans les meilleurs délais.