Après avoir évoqué les grands axes du changement et les défis à relever, toujours en quête d'originalité dans leurs discours, les participants à la campagne électorale, qui arrive à son 12e jour, sortent l'artillerie lourde pour exprimer leurs profondes ambitions.

Ennahda: «L'heure est à la mobilisation»

Le secrétaire général du parti Ennahda, Yazid Benaïcha a appelé, dimanche à Aïn Defla, à une participation massive aux élections législatives du 12 juin prochain, relevant que «ce rendez-vous est à même de constituer le précurseur des réformes politiques du pays. En sus du fait qu'il transmet les doléances des citoyens aux décideurs, le député s'emploie à mettre en place des lois combattant la corruption et le népotisme, hâtant les réformes politiques du pays, conditions sine qua non de son développement. D'où l'importance que revêtent les prochaines législatives. Soulignant l'importance de relever les défis de l'heure, Benaicha a affirmé que «La crise économique, sociale et sanitaire ainsi que la situation sécuritaire, constituent, entre autres, les autres facteurs nous ayant incité à prendre part aux prochaines élections législatives. L'heure doit être à la mobilisation et au surpassement.

FLN: il faut renforcer la place pionnière du courant nationaliste

D'Annaba, le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baâdji a affirmé dimanche, que «les militants de sa formation politique sont appelés, à l'occasion des prochaines élections législatives, à se mobiliser en vue du renforcement de la place pionnière du courant nationaliste. Les législatives du 12 juin prochain sont un rendez-vous important pour le parachèvement de l'édification des institutions».

MSP: «Nous dialoguerons avec le président de la République»

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderazzak Makri, a considéré dimanche depuis Sétif «la décision de participation aux prochaines élections législatives comme un acte de militantisme politique, une résistance politique et une éducation d'une génération combattante». Dans ce sens, il a qualifié les militants de sa formation d' «hommes de réforme et de militantisme, oeuvrant sur tous les fronts». Relevant l'importance de consolider le front interne, le président du MSP a exhorté les citoyens à «s'exprimer à travers les urnes qui demeurent un moyen de changement réel et efficace. Un rétablissement de la confiance envers les institutions de l'Etat. On ne saurait entrevoir le bout du tunnel sans un dialogue sérieux et franc à engager avec le président de la République».

TAJ: la ressource humaine, pour concrétiser le changement

à partir de Boumerdés, la présidente du parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati, a mis en avant «la nécessité et l'importance d'investir dans les ressources humaines, à l'effet de concrétiser le changement et la relance économique dans divers domaines. Le succès de tout investissement dans le pays repose essentiellement, et en 1er degré, sur les ressources humaines».

S awt-Echaâb: «Prime aux candidats les plus qualifiés»

Le président du parti Sawt-Echaâb, Lamine Osmani, a considéré à partir de Djelfa, que «le changement souhaité par tout un chacun pour parvenir à des solutions concrètes à même d'améliorer le niveau de vie des citoyens est une responsabilité qui incombe à tous». Insistant sur l'importance de la contribution des compétences, il a expliqué que «le début d'un changement du système à travers les élections, conformément aux aspirations des citoyens, nécessite une prise de conscience pour le choix des candidats les plus qualifiés pour le pays, à travers un dialogue sérieux et des discours sincères».

FMN: les jeunes appelés à réhabiliter l'APN

De Constantine, le président du Front du militantisme national (FMN), Abdallah Haddad, a exhorté les Algériens à «surmonter le désintérêt à l'égard de la politique pour concrétiser le changement voulu lors des prochaines élections législatives. La concrétisation du changement voulu intervient à travers le choix de représentants compétents et jeunes, appelés à réhabiliter l'Assemblée populaire nationale et porter les préoccupations citoyennes devant les membres du gouvernement».

El Moustakbel: «La vérité loin de toute éventuelle fausse promesse»

Le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a qualifié, dimanche depuis Boumerdès, les prochaines élections d' «importantes et sans-précédent, nous espérons un élan populaire le jour du scrutin prévu le 12 juin prochain en guise d'accomplissement du devoir électoral». Sur cet élan, Belaïd a souligné que «Le Hirak du 22 février a été, une rupture entre la situation par laquelle passait le pays et la phase actuelle, axée sur le travail pour le changement positif et de mieux en mieux, à tous les niveaux. Nous souhaitons que l'Algérie se développe et se stabilise de plus en plus en fournissant, pour ce faire, davantage d'efforts, et nous faisons prévaloir la vérité loin de toute éventuelle fausse promesse».