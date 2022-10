C'est aujourd'hui à partir de 8h que les bureaux de vote ouvriront pour permettre aux citoyens des communes d'Ath Boumahdi dans la daïra d'Ouacifs et d'Ath Mahmoud dans la daïra de Beni Douala de doter leurs communes respectives d'Assemblées populaires. Des élections devant permettre à ces deux communes d'avoir un maire après avoir raté le premier départ, lors des élections locales du 27 novembre dernier. Lors de ce dernier scrutin, ces deux circonscriptions n'avaient eu aucune liste de candidats sur laquelle porter un choix. Ce qui a fait que le président de la République a signé en juillet dernier un décret portant convocation du corps électoral en vue de ces élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau de quatre communes dans la wilaya de Béjaïa et deux communes dans la wilaya de Tizi Ouzou, le 15 octobre de l'année en cours, c'est-à-dire, aujourd'hui. Ainsi, les citoyens vont élire leurs Assemblées pour lesquelles concourent deux listes partisanes, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement nationale démocratique (RND), et deux indépendantes. Après une campagne très animée au niveau des villages, les candidats retiendront leur souffle jusqu'à la clôture des bureaux de vote. La concurrence a été très rude. Bien qu'il soit parti favori, le FFS risque tout de même de rencontrer une concurrence de la part du RND et des indépendants qui ont fait, doit-on le noter, une très bonne campagne électorale. La fin de la course sera ainsi signée par les 5 621 électeurs que compte la commune d'Ath Mahmoud et les 5 250 électeurs prévus dans la commune d'Ath Boumahdi. Au chapitre des moyens, les candidats ont eu à leur disposition quelque 45 espaces entre stades, salles et complexes sportifs pour servir de lieux d'organisations de meeting et de rencontres de proximité, outre les 82 sites réservés à l'affichage lié à la campagne au niveau des communes concernées. Les chiffres avaient, pour rappel, été donnés le 22 septembre dernier par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi. Des moyens donnés parallèlement aux espaces réservés dans les médias nationaux, afin de permettre aux candidats de dérouler leurs programmes et leurs arguments en vue de convaincre le citoyen à aller d'abord voter et ainsi choisir la liste qui lui convient. Aujourd'hui, les collectivités locales seront au grand complet après le déroulement de ces élections partielles.