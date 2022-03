La date retenue pour le Sommet arabe devrait, sauf changement de dernière minute, être dévoilée aujourd'hui au Caire.

Les travaux de la 157e réunion du Conseil de la Ligue au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères dirigé par le Liban débuteront, aujourd'hui, au siège de la Ligue arabe au Caire. Outre la question palestinienne, le conflit arabo-israélien, la sécurité des pays arabes, à l'ordre du jour, la date du 31e Sommet arabe prévu au troisième trimestre de l'année à Alger. «La date du Sommet sera annoncée lors de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères devant se tenir le 9 mars prochain au siège du secrétariat général», a fait savoir le secrétaire général adjoint, directeur du bureau général de la Ligue arabe, Houssam Zaki, lors d'un point de presse au terme de la visite de la délégation du secrétariat général de la Ligue en Algérie pour s'enquérir des préparatifs en cours pour la tenue du Sommet arabe. Une date ayant fait l'objet de concertation entre l'Algérie et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. Une date devant convenir à toutes les parties à même de garantir une large participation de chefs arabes. Un certain nombre de ministres arabes des Affaires étrangères participant à la réunion sont arrivés au Caire, dont Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, qui a rencontré, hier, le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit. Les deux responsables ont abordé un certain nombre de points à débattre lors de la réunion d'aujourd'hui. Outre le transfert de la présidence du Conseil du Koweït au Liban, les préparatifs du Sommet arabe d'Alger, les développements au plan régional et sur la scène internationale, en plus d'autres questions administratives telles que la nomination des secrétaires généraux adjoints au secrétariat général de la Ligue des États arabes, ont été également examinés, selon un communiqué du ministère. Dans ce contexte, les deux parties ont passé en revue les défis imposés aux pays arabes par les tensions et la polarisation des relations internationales, ainsi que les perspectives de renforcement de l'action arabe commune pour défendre les intérêts des pays arabes. Il a également été convenu d'intensifier les efforts et de renforcer la coordination entre l'Algérie, en tant que pays hôte du prochain Sommet arabe, et le secrétariat général de la Ligue des États arabes, dans le but de faire de cette importante date un succès. Afin de préparer ce sommet, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a entamé des visites dans certains pays arabes, notamment en Tunisie, l'Égypte, le Qatar et le Koweït. Tandis que le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a multiplié les marathons diplomatiques en se rendant dans de nombreux autres pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte et le Liban. Un périple au cours duquel, le chef de la diplomatie a informé ses homologues arabes des préparatifs en cours du Sommet arabe prévu cette année à Alger, et des efforts de l'Algérie visant à réunir «les conditions idoines pour assurer le succès du sommet». En effet, le Président Tebboune a affirmé à maintes reprises sa détermination à organiser un sommet unificateur des rangs des pays arabes, à même d'insuffler un nouvel élan aux mécanismes de l'action arabe commune.