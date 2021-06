Il fait partie de la nouvelle génération des «énarques». Il aspire à une Algérie meilleure, bâtie autour de ses jeunes compétences. Lui, c'est Sid Ali Baghdali, cadre supérieur au ministère de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ce jeune homme de 34 ans a décidé de se lancer dans l'aventure des législatives du 12 juin prochain dans la capitale à travers la liste indépendante «El Wafa, numéro 41». Celui qui se dit persuadé que le changement ne peut se concrétiser pacifiquement que par l'urne, estime que le temps est venu aux jeunes loups de montrer de quoi ils sont capables. Voici sa vision...

L'Expression: Bonjour, Sid Ali. Vous vous lancez pour la première fois dans la politique. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature?

Sid Ali Baghdali: Je suis un jeune Algérien jaloux pour mon pays. J'aspire au changement positif. Mais comme tous mes compatriotes, je ne fais plus confiance aux responsables politiques qui nous ont «bernés» de fausses promesses durant les 30 dernières années. Je me suis dit qu'en tant que cadre supérieur bien au fait des arcanes de l'administration, qu'il était temps de prendre mes responsabilités en me lançant dans cette grande aventure que sont les élections législatives du 12 juin prochain. Moi et mes camarades, nous avons alors décidé de regrouper des compétences de différents domaines à travers la liste indépendante «El Wafa». Nous apportons de nouvelles idées, une nouvelle vision et une autre façon de faire de la politique où les préoccupations des citoyens sont au coeur de notre programme.

Pourquoi avoir choisi de postuler à travers une liste indépendante?

C'est un secret de polichinelle que de dire que les Algériens ne font plus confiance aux partis politiques. Comme nos concitoyens, nous avons aussi honni ces partis qui ont pollué la vie politique et sociale dans le pays. La «politique» qu'ils ont menée est celle de l'allégeance et des intérêts personnels. Il est donc inconcevable pour nous que le changement tant espéré passe par ces partis auxquels personne ne fait plus confiance. Être candidat libre est un signe de notre indépendance via à vis de ceux qui ont trahi la responsabilité que leur ont conférée leurs électeurs. Nous sommes dans la logique du renouvellement de la classe politique à travers de nouvelles têtes, où seules la compétence et l'honnêteté font foi.

Quelle est la composante des mem-bres de votre liste?

Comme je l'ai déjà dit, nous avons «concocté» une liste hétéroclite en choisissant des jeunes compétences qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. «El Wafa» est composée de 50% de jeunes de moins de 40 ans. Le reste ont tous moins de 60 ans. Chacun a apporté son expérience et son savoir-faire dans un domaine différent, ce qui nous a permis de mettre en place un programme réaliste. Je tiens à cette occasion à répondre à ceux qui nous reprochent notre manque d'expérience dans la politique. Je leur dis qu'il y a un début à tout. Nous sommes jeunes, ouverts au monde et à ce qu'il s'y fait en matière de gouvernance. Qu'ont apporté ceux qui ont de l'expérience? Je ne parle pas que de notre liste, mais de tous les jeunes qui se sont présentés. Laissez-nous travailler, vous verrez de quoi nous sommes capables.

Justement, quelles sont les grandes lignes de votre programme?

(Rires) Avant de vous parler des grandes lignes de notre programme, je tiens à apporter une précision de taille. Nous avons été surpris de voir des candidats promettre monts et merveilles aux électeurs alors que la plupart de leurs engagements ne font pas partie de leurs prérogatives. «El Wafa» a décidé de jouer la carte de l'honnêteté. Nous refusons de tomber dans le jeu des fausses promesses qui ont mené le pays à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est dans ce sens que notre programme est défini sur les bases des articles 140 et 141 de la Constitution qui déterminent les attributions des députés. Pour revenir à notre programme, il tourne autour de l'amélioration des conditions sociales des Algériens, à travers les prérogatives que nous confère la Loi fondamentale du pays.

Un exemple?

Je vous parle du point phare de notre programme électoral. Nous nous engageons à la généralisation du système du tiers-payant (carte Chifa) pour les plus démunis à travers la mise en place d'un système de solidarité entre les Algériens. Il est aussi question d'une refonte du système de santé avec le paiement des prestations, que ce soit dans le privé ou le public, à travers cette carte de sécurité sociale, le but étant d'améliorer les prestations de services afin que tous les Algériens puissent réellement bénéficier de la gratuité des soins. Notre programme complet peut être consulté à travers ma page Facebook ou mon site Internet officiel: Sid Ali Baghdali. Nous invitons aussi tous ceux qui sont intéressés à venir débattre virtuellement sur les réseaux sociaux ou au niveau de nos permanences.