Le ministre de l'habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi,a affirmé, hier, à Alger, que le lancement des chantiers de construction des différents types de logements sera effectif après l'adoption du PLF 2022.

Il intervenait lors d'un point de presse qu'il a animé, à l'occasion du lancement de la 23e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatec devant se dérouler jusqu'à jeudi prochain, à la Safex d'Alger. La procédure de redémarrage arrangera la situation des travailleurs directs et indirects du secteur du Btph.

S'appuyant sur l'adage populaire: «Quand le bâtiment va, tout va», le premier responsable du secteur a promis «de les intégrer dans la réalisation des prochains programmes de logements devant être lancés en 2022». Poursuivant, le ministre n'a pas manqué de noter que «l'Algérie a atteint l'autosuffisance en matière de matériaux de construction». Cela avant d'ajouter que «les logements sont actuellement construits avec des produits 100% algériens».

Le ministre de l'Habitat a, dans un autre sillage, souligné que «l'Algérie aspire à renforcer les exportations de matériaux de construction».

Il a, à cet effet «exhorté les entreprises algériennes à plus d'agressivité pour conquérir les marchés extérieurs». Belaribi a également affirmé que l'État est là pour les encourager. «L'Etat prend en charge, à 50% le coût d'expédition des matériaux de construction, afin de permettre aux producteurs algériens d'envahir le marché étranger», a révélé le ministre.

Mohamed Tarek Belaribi a également loué «la qualité des produits algériens dont certains sont déjà exportés». Il s'agit du fer, de la céramique et du ciment. D'ailleurs, il est à noter que le ministre, a marqué sa première halte devant le stand du Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica).

Azeddine Asfiran, chef du département du marketing, du partenariat, du commerce et de la communication auprès de ce groupe public, nous a affirmé que «Gica a exporté deux fois, durant l'année 2018 et 2019, deux fois 520 000 tonnes de ciment.»

Le groupe public a réussi à exporter, depuis le début de l'année en cours, plus de 2 millions de tonnes à destination de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine. Gica exporte également son ciment vers l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Ce n'est pas tout. Avec la récente certification internationale de l'usine d'Aïn El Kébira, appartenant au groupe public, l'Algérie pourrait se passer définitivement de l'importation de ce produit. Et pas que cela. Le groupe public «a eu le feu vert pour exporter ce produit vers les Etats- Unis», affirme le même responsable du groupe.