Notre journal a fêté, hier,dimanche, son 22ème anniversaire: 11novembre2000- 11novembre2022 Une cérémonie qui s'est déroulée dans une grande convivialité regroupant toute l'équipe de professionnels qui s'emploient tous les jours, quelles que soient les circonstances, à confectionner notre quotidien préféré. Fondé par le doyen de la presse nationale, Ahmed Fattani, directeur et fondateur du défunt journal Liberté, L'Expression est aujourd'hui, un adulte accompli. L'âge d'une génération. Grâce à son équipe dynamique, intelligemment managée, il réussit à s'installer définitivement comme leader de la presse francophone en Algérie. Le journal s'impose dans sa version papier, mais également grâce à son site internet très réactif. Avec sa ligne éditoriale patriotique et nationaliste, L'Expression défend les intérêts du pays. Néanmoins, ce parcours couronné de succès n'a pas été de tout repos. Cela a été, notamment, le cas ces deux dernières années où la pandémie de la Covid-19 a mis «.K-.O» plus d'une entreprise, particulièrement les médias qui ont vu leurs revenus être réduits de façon drastique. Mais grâce à une gestion avisée, le directeur de la publication a réussi à négocier le récif de cet ennemi invisible. Cela avec comme principe sacro- saint de ne «toucher ni aux emplois et encore moins aux salaires» de même que la pagination n'a pas été réduite. L'Expression a donc gardé le cap malgré une période très difficile. Faut-il encore souligner qu'il est l'un des rares journaux, à être à jour vis-à-vis des imprimeries, de l'administration fiscale ou encore de la sécurité sociale. Fait rarissime dans la presse algérienne. Il s'agit donc là, des clés du succès d'une journal qui a réussi à se faire une place au soleil. Longue vie donc à ce jeune adulte, à d'autres succès!