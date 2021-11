L'Expression est, aujourd'hui, un adulte bien accompli. Il a célébré, hier, ses 21 ans. Une célébration teintée d'émotion. En effet, le journal a perdu, il y a quelques mois, l'un de ses membres fondateurs, en l'occurrence, Abdenour Merzouk. Le 15 août dernier, le chef du bureau de l'Expression à Bouira a tiré sa révérence, à la suite d'une longue maladie. Une disparition tragique de celui qui a rejoint les rangs du journal dès ses premiers balbutiements. Le directeur de publication de l'Expression, Ahmed Fattani, a voulu que cet anniversaire soit dédié à la mémoire de celui qu'il qualifie de grande plume de la presse nationale. «J'ai perdu plus qu'un collaborateur. C'était avant tout un ami et un frère», a-t-il rappelé, les larmes aux yeux. «Il était autant apprécié pour ses qualités humaines que professionnelles», a ajouté sous un tonnerre d'applaudissements le patron de l'Expression. Un bel hommage pour ce grand monsieur de la presse nationale, dont la disparition a été un choc pour toute la rédaction du journal.

«Da Merzouk», comme ils aimaient l'appeler, affectueusement, était apprécié de tous. Les grandes compétences de cette plume authentique lui ont aussi valu la reconnaissance des autorités de Bouira. Comme l'a souligné Ahmed Fattani, la Maison de la presse de cette wilaya a été baptisée «Abdenour Merzouk». Le directeur de l'Expression n'a pas omis de rendre un hommage appuyé à une autre grande plume de la presse nationale, qui a longtemps fait le bonheur des lecteurs du journal. Il s'agit de Abdelhakim Meziani, décédé le 22 juillet dernier. Homme de culture, critique de cinéma et spécialiste de l'histoire et du patrimoine algériens, «si Abdelhakim» était présent à toutes les grandes étapes qui ont marqué l'histoire du journal. «Sa perte a été un choc pour nous tous», a soutenu M. Fattani. Le «chef» a aussi tenu à rendre hommage à des ex-collègues que les problèmes de santé ont éloigné des salles de Rédaction, à l'image du grand Noureddine Merdaci. Il a aussi eu une pensée au tout «jeune» retraité, Madjid Ayad, ex-secrétaire général de la Rédaction. Néanmoins, le doyen de la presse nationale qu'est «Si Ahmed», s'est félicité que la relève soit assurée par une équipe dynamique et professionnelle. Il a également exprimé sa satisfaction, quant au travail accompli, quotidiennement, par tout le collectif du journal. «Ensemble, on a réussi à faire un grand quotidien. L'accueil qui m'est réservé par les hauts responsables de l'État et les différents ambassadeurs atteste de la crédibilité et de la notoriété que nous avons», a répliqué celui qui a été le directeur fondateur de deux grands quotidiens nationaux, l'Expression en 2000 et Liberté en 1992. «Ma fierté ne réside pas dans le fait d'avoir créé ces deux grands journaux, mais plus dans le fait d'avoir formé toute une génération de journalistes», a-t-il soutenu, non sans rappeler que beaucoup de plumes qui sont passées sous sa coupe font le bonheur d'autres journaux ou de grandes institutions de l'État. Un 21e anniversaire riche donc en émotion. Longue vie à votre journal...





Un lecteur assidu a écrit un poème en hommage à L'Expression

Ce Petit Poucet qui devint un géant

Par petits pas L'Expression a acquis une position

Par des articles pleins de bon sens et de raison

De Petit Poucet, il est devenu acteur prépondérant.

Par l'analyse des évènements qui secouent le pays actuellement

Certains cercles dans leur immense vilénie

N'ont d'autre but que de voir sombrer le pays

À L'Expression, avec beaucoup de sagesse et de sérénité

Vous proposez votre concours à toute la société

Pour reprendre confiance dans son destin

En choisissant le plus sûr chemin

Des brailleurs hebdomadaires lors de leur rassemblement

Croient pouvoir avoir aisément et sûrement

Un mode de gouvernance et un mode de vie

Leur assurant que des droits à l'infini

Ceux qui préconisent d'abord en priorité le respect des devoirs

Sont taxés de tous les noms et sans égards

Collaborateurs du journal L'Expression

Persistez courageusement, le temps vous donnera raison

M.Boulmerka