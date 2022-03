1er Novembre 1954-1er Novembre 2022. Deux dates, deux événements, une même symbolique. Si la première a été un facteur unificateur du peuple algérien, la seconde devrait l'être pour la nation arabe. Prévu ce mois de mars à Alger, le sommet de la Ligue des Etats arabes aura lieu les 1er et 2 novembre prochain. Réunis, hier, au Caire en session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, les chefs des diplomaties arabes ont «adopté la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune sur la date du prochain sommet arabe qui se tiendra à Alger, les 1er et 2 novembre prochain parallèlement à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération nationale», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Pour rappel, le chef de l'Etat avait annoncé cette réunion officielle des ministres arabes des Affaires étrangères durant laquelle la date définitive du sommet sera officialisée. «L'évènement est prévu pour le dernier trimestre de l'année en cours et il sera probablement lié à une journée historique pour l'Algérie», avait déclaré Abdelmadjid Tebboune. «Cette date, qui devrait être adoptée par le Conseil des ministres arabes, lors de sa session ordinaire prévue en mars, avec l'initiative de l'Algérie et l'appui du secrétariat général de la Ligue arabe, permettra aussi de parachever le processus préparatoire dans la forme et dans le fond, débouchant ainsi sur la réalisation des débouchant d'une politique confortant la crédibilité et l'efficacité de l'action arabe commune», avait indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à l'issue de l'audience accordée au siège du ministère à des ambassadeurs de pays arabes accrédités en Algérie. En avalisant la décision de l'Algérie, les ministres arabes ont entériné la proposition, faite il y a deux mois par Abdelmadjid Tebboune, qui souhaitait que le sommet ait lieu à une date alliant la symbolique nationale historique et la dimension arabe, une date qui consacre les valeurs de la lutte commune et de la solidarité arabe. Une date qui a, également, consacré, selon la même source, «l'attachement des pays arabes aux principes de lutte commune pour la liberté et l'autodétermination». A l'occasion, Ramtane Lamamra a présenté «un exposé sur les résultats des consultations» qu'a menées le président Tebboune avec ses homologues arabes, insistant sur «la symbolique» de la date choisie, «d'autant plus qu'il s'agit d'une date qui a consacré l'entraide des pays et des peuples arabes et leur solidarité avec la révolution algérienne», précise le communiqué du ministère. En effet, le président Tebboune s'est rendu dans certains pays arabes, notamment en Tunisie, Égypte, Qatar et le Koweït, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a multiplié les marathons diplomatiques, en se rendant dans de nombreux autres pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte et le Liban. Un périple au cours duquel, le chef de la diplomatie algérienne a informé ses homologues arabes des préparatifs en cours du sommet arabe prévu cette année à Alger et des efforts de l'Algérie visant à réunir «les conditions idoines pour assurer le succès du sommet. Dans son exposé, le chef de la diplomatie algérienne a souligné la symbolique de la date choisie, pour le sommet comme une histoire complète consacrée au ralliement des pays et des peuples arabes et leur solidarité avec le glorieuse révolution algérienne et les implications importantes qu'elle a eues sur l'adhésion des pays arabes à des valeurs de lutte commune pour la libération et la possession des éléments concernant l'autodétermination, en particulier au milieu des défis croissants imposés par les tensions dangereuses et accélérées, sur la scène internationale.