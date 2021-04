Les événements politiques se succédant, la scène politique nationale à travers sa classe politique exprime ses tendances par rapport aux élections législatives anticipées.

Des partis et des mouvements qui s'affichent vertement quant à leur participation aux joutes électorales prochaines. La mouvance islamiste s'est manifestée par rapport à cet événement crucial des législatives. Les partis se reconnaissant dans ladite mouvance sont unanimes à participer à ce rendes-vous. L'enjeu de la participation et son contraire se font sentir en fonction de l'attitude des partis et de leur argumentaire propre. Mais la quasi-totalité des partis politiques est unanime pour s'inscrire dans le processus institutionnel visant la consolidation et le parachèvement de l'édifice institutionnel via les élections législatives anticipées comme couronnement de la démarche de changement démocratique à travers l'urne et non pas via un processus transitionnel aux conséquences incontrôlables dans un contexte géopolitique jonché de risques et de menaces au vu de la déferlante des puissances étrangères vers des zones de déstabilisation et de chaos. L'Algérie est consciente des enjeux qui se trament de par le monde en général et dans sa région en particulier.

Cette réalité est exprimée aussi par la classe politique qui affiche sa vigilance et sa prudence par rapport à ce genre d'issues et de solutions qui ont montré leurs résultats catastrophiques comme c'est le cas en Libye à titre d'exemple.

Ce qu'il faut retenir de la situation politique en cours, c'est que certains partis politiques, surtout les islamistes, n'hésitent pas à faire dans le populisme et la versatilité pour se présenter comme étant des mouvements lésés dans leur droit et qui subissent de la pression comme cela a été affirmé par les déclarations tendancieuses de Makri et Djaballah lors de leur sortie médiatique pour expliquer les raisons, les tenants et les aboutissants de leur participation à la joute des législatives anticipées.

Ces partis en question veulent jeter le pourrissement de la situation politique aux laïques, un choix facile pour draguer les «crédules» qui considèrent les laïques comme étant des ennemis de la religion. Cette perversion politique et manipulation grossière et sordide de la conjoncture participe dans le même sillage des autres islamistes de l'étranger et qui reprennent la même litanie saupoudrée de mensonges et d'impostures dans le but de justifier leur volte-face ou leur «prouesse» en matière d'opportunisme politique et de leur renoncement tactique.

Cet agissement s'inscrit dans le même giron des obscurantistes islamistes qui se réfèrent à un autre agenda, mais avec une même stratégie, celle de s'emparer du pouvoir politique. Ils cherchent à se montrer comme des victimes politiques, alors que sous d'autres cieux ils sont condamnés pour leurs accusations émanant de leur pensée théocratique et liberticide. L'enjeu des législatives anticipées se présente comme une nécessité dans le but d'asseoir les mécanismes d'une stabilité politique pour un pays qui fait face à une crise économique et sociale des plus profondes surtout en ces temps de pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet les économies du monde en général. La classe politique dans sa majorité semble avoir compris que le processus en cours nécessite une approche vigilante et prudente, puisque l'enjeu des législatives est étroitement lié à l'enjeu de la stabilité de l'Etat national et la consolidation de la souveraineté du pays. La démarche de beaucoup de partis politiques y compris celle du Front des forces socialistes (FFS) en l'occurrence, s'inscrit dans cette logique visant la mobilisation pour la défense de l'Etat national et la consolidation de la souveraineté du pays et de sa stabilité face aux dangers qui les guette à ses frontières.