Le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa poursuit ses réunions périodiques de suivi des projets inscrits dans divers secteurs de la wilaya.

La dernière concertation a eu lieu autour des questions liées à la préparation physique des examens de fin d'année scolaire, la saison estivale et le suivi de l'état des opérations d'aménagement inscrites au profit des zones d'ombre. La présentation générale sur la préparation aux examens de fin d'année par le secrétaire général de la direction de l'éducation a été suivie d'une instruction quant à l'installation d'une cellule de veille et de suivi pour assurer le bon déroulement des examens.

Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur la nécessité d'un suivi sérieux de la concrétisation des différents projets de développement, dans les délais contractuels, et la nécessité de travailler au bouclage des démarches administratives de lancement des projets de développement inscrits au titre de l'année 2022, compte tenu de leur impact direct sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens. À ce titre, la nécessité d'une coordination, d'action concertée, de suivi du développement local dans tous les secteurs et d'optimisation des préoccupations des citoyens, a été exigée par le chef de l'exécutif et ce, selon une méthodologie et une stratégie de travail qui seront contrôlées par le suivi et l'intensification des visites de terrain.

Des instructions ont été données pour une exécution stricte des opérations enregistrées, en particulier celles qui ne démarrent pas, en accélérant la réalisation des procédures contractuelles et lancement direct des projets, indique le communiqué de la wilaya. Au cours de la réunion, le directeur du tourisme et de l'artisanat a fait une présentation détaillée des mesures prises afin d'assurer une saison estivale réussie, notamment en ce qui concerne le nettoyage des plages pour le confort, la surveillance de l'eau de mer, la préparation des établissements hôteliers. De plus, une brève présentation a été faite sur les différentes activités des directions qui se tiendront durant la saison estivale dans divers domaines.

Aussi, il a été question d'instructions strictes aux chefs de daïras du littoral pour prendre en charge le processus de nettoyage du littoral et le respect des mesures préventives et sanitaires pour éviter la réémergence et la propagation de l'épidémie de Covid-19. Un comité technique de wilaya sera formé dans ce sens pour sécuriser la saison estivale sous tous ses aspects.

L'impératif de redoubler d'efforts, d'intensifier les campagnes de remédiation et l'activation du dispositif d'intervention dans le domaine de la propreté des plages et la gestion des déchets ménagers a été relevé au cours de cette rencontre.

Il faut que chaque plage soit dotée d'un plan d'exploitation afin de faciliter le travail des différents intervenants. Il s'agit des nécessités les plus importantes, telles que l'éclairage public, les réseaux d'assainissement, les douches et les toilettes et autres installations dont le vacancier a besoin.