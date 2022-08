C'est presque la rentrée sociale à Béjaïa. Les plus hautes autorités de la wilaya s'activent. Trois réunions ont été tenues cette semaine au siège de la wilaya. Elles ont porté sur la rentrée scolaire, le méga-projet de la pénétrante et l'exploitation de la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza. Visiblement, ça patine pour les deux derniers projets si on considère le nombre de réunions qui leur ont été consacrées. En prévision de la reprise scolaire 2022-2023, les autorités locales de la wilaya de Béjaïa veulent mettre les bouchées doubles à travers une série de visites et d'inspections au niveau des établissements qui seront mis à la disposition des élèves dans quelques jours. Dans ce cadre, une démarche a été adoptée pour faire le point sur la réalisation de ces projets. Le chef de l'exécutif a saisi l'occasion pour donner des instructions aux chefs de daïras et les présidents des Assemblées locales afin de mettre de l'ordre dans les écoles primaires et autres établissements à même de garantir une rentrée scolaire des plus normales. La seconde réunion de l'exécutif a été consacrée au suivi de l'avancement du projet d'exploitation des mines de zinc et de plomb au niveau des communes d'Amizour et de Tala Hamza. Les chefs de daïra et les maires d'Amizour et de Tichy ont pris part à ce conclave pour faire le point sur les différentes rencontres initiées avec le mouvement associatif de la région qui se montre encore réticent à l'idée de lancer l'exploitation de ce projet. Des assurances ont été données aux présidents des deux municipalités concernées quant aux inquiétudes et préoccupations des citoyens, notamment celles liées à la protection de l'environnement. Il en était de même quant à l'activité de l'équipe de travail, qui avait été mise en place afin de mettre le projet en conformité avec les normes internationales de protection de l'environnement. Il est utile de rappeler que la relance de ce projet, qui créera 700 emplois directs et 4000 emplois indirects, est devenue effective depuis que l'Algérie a approuvé officiellement son exploitation. Cette «décision» a ainsi ouvert la voie à la délivrance du permis d'exploitation minière qui sera accordé par l'État. Le contrôle de la société en charge du projet plomb et zinc d'Oued Amizour est revenu à la partie algérienne, conformément à la règle du 51/49%, avait indiqué le ministère de l'Energie et des Mines. La troisième réunion de coordination s'est tenue avant-hier en prévision du lancement de la dernière tranche du projet de la pénétrante autoroutière, qui relie la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. Le dernier tronçon, qui s'étend du point kilométrique 11 à Oued Ghir au PK 0 au port de Béjaïa, a été abordé en présence de tous les responsables concernés, notamment le maire de Béjaïa qui aura la charge de convaincre d'éventuelles oppositions.

L'étude de la variante de la dernière section avait été sélectionnée afin de finaliser le projet. Elle avait été présentée par la société chinoise lors d'une réunion précédente. Tous les problèmes et les obstacles pouvant entraver le projet ont été soulevés. Des instructions ont été données par le chef de l'exécutif pour intervenir, afin de régler les problèmes et lever les obstacles. Le wali a évoqué les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'achever la pénétrante jusqu'au port de Béjaïa, et de la mettre en service au plus vite, afin de desserrer l'étau sur la circulation routière et booster l'activité commerciale et économique. Il faut reconnaître que pour les projets de la pénétrante et la mine de zinc, de sérieux obstacles se dressent encore sur le chemin de leur réalisation. Ce qui nécessite l'implication de tous dont, notamment, les élus locaux, pour convaincre les opposants et lever les obstacles.