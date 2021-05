Les démembrements de l'Anie s'attellent à finaliser l'examen des dossiers, avant le 9 mai prochain. Il est d'ores et déjà relevé que les délégations de l' Anie ont commencé à notifier aux partis et listes indépendantes des réserves concernant certains de leurs candidats. Les partis et les listes concernés s'affairent de leur côté à introduire des recours auprès des tribunaux administratifs.

Malgré l'ouverture des listes de la quasi-totalité des partis aux candidats qui ne sont pas issus de leurs rangs, les candidats indépendants font florès. Après prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature de cinq jours supplémentaires, le nombre des listes de candidatures aux législatives du 12 juin prochain s'est élevé, à 2.400 listes, dont 1.220 listes d'indépendants et 1.180 listes de partis politiques. Cette ruée sur les listes indépendantes a pris de l'ampleur alors que plus d'une cinquantaine de partis ont décidé de participer aux législatives anticipées, dont 19 ont vu leurs dossiers validés par l' Anie. Il faut dire qu'au sein de plusieurs partis, l'écrasante majorité des candidats leur est étrangère. Dans ce contexte, le TAJ a annoncé avant-hier qu'il participera aux législatives du 12 juin à travers 49 wilayas.

Le nombre élevé de listes d'indépendantes par rapport aux listes partisanes laisse deviner que la future Assemblée fera «la part belle» aux députés sans appartenance politique alors qu'ils étaient «une poignée» seulement dans les sept précédentes législatures.

L'on ne peut pas dire que la nouvelle tendance traduisait soi-disant la perte du terrain par les partis, le poids des partis politiques, constitue un gage de réussite de l'action législative du nouveau Parlement.

Certains analystes expliquent le phénomène de rush sur les listes indépendantes au détriment des partis par «l'implosion» des partis politiques réduits à des coquilles vides.

L'instruction du président Tebboune à prendre toutes les dispositions relatives à l'appui et à l'encouragement des jeunes à participer aux législatives du 12 juin est un autre facteur expliquant ladite tendance. Sur un autre plan, plusieurs partis en lice, ont dénoncé la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidatures.

Il convient de souligner que la majeure partie des listes de candidatures appartient aux partis du courant islamiste.

Pour justifier leur participation aux législatives, certains partis en lice soutiennent que si 19 formations politiques ont pu dépasser le seuil de 23.000 souscriptions individuelles exigées par la loi électorale, cela signifierait que «la majorité silencieuse aurait adhéré au calendrier électoral».