À qui sera le mieux servi! Touchés par le conflit russo-ukrainien, de nombreux pays de l'Union européenne se tournent vers l'Algérie afin d'assurer leurs approvisionnements en gaz. Avec le conflit russo-ukrainien, la dépendance de l'Europe quant aux hydrocarbures est mise en avant. Dans ce cadre, l'Algérie est très courtisée car en augmentant ses exportations, elle atténuera, un tant soit peu, la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Après Rome, c'est au tour de Madrid de faire l'éloge d'Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, un appel téléphonique du président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Selon le contenu de la présidence de la République dans un communiqué, le président du Gouvernement espagnol a exprimé «ses remerciements à l'Algérie en tant que partenaire fiable dans le domaine de l'énergie» affirmant «sa volonté d'oeuvrer au développement et au renforcement du partenariat existant entre les deux pays» tout en présentant «d'ailleurs ses sincères condoléances au Président, suite au décès d'un étudiant algérien en Ukraine». Une manière de solliciter de l'Algérie des exportations vers l'Espagne pour éviter le risque de rupture d'approvisionnements russes. En somme, une manière pour l'Espagne d'assurer ses arrières. D'autant que l'Algérie avait certifié à l'Espagne que le volume de gaz accordé peut être augmenté en cas de demande espagnole plus importante.

Une assurance donnée après la visite à Alger de la ministre espagnole de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, qui a rencontré le ministre algérien de l'Énergie, Mohamed Arkab. «Les autorités algériennes se sont engagées à offrir plus de gaz à l'Espagne si le pays en a besoin», a déclaré Teresa Rodriguez, dans une interview accordée, en novembre dernier, à la chaîne de télévision espagnole TVE. «Non seulement la garantie totale a été explicitée en ce qui concerne l'approvisionnement, les volumes d'approvisionnement convenus aujourd'hui, mais aussi l'ouverture, si nécessaire, pour étudier quand et comment, au cas où l'Espagne demanderait une augmentation de cet approvisionnement, cela pourrait se matérialiser», a ajouté la ministre, Teresa Ribera. L'appel du chef du gouvernement espagnol au Président Tebboune intervient dans un contexte marqué par le conflit russo-ukrainien.

Une demande espagnole intervenant une semaine après celle de l'Italie. En visite en Algérie,le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Miao, évoqué avec les hautes autorités du pays l'approvisionnement en gaz algérien de son pays. À l'issue de son audience avec le chef de l'Etat, le chef de la diplomatie italienne a fait savoir que son pays «aspire à augmenter son approvisionnement énergétique, notamment en gaz auprès de ses partenaires internationaux dont l'Algérie qui est ‘un fournisseur fiable'», estimant que cela «confirme la valeur stratégique du partenariat entre les deux pays». Luigi Di Maio a indiqué qu'il a été accompagné du directeur exécutif de l' ENI, Claudio Descalzi, «et cela démontre notre engagement à mener des négociations concernant des quantités supplémentaires de gaz et les concrétiser dans les meilleurs délais». D'autres appels du Vieux Continent ne sont pas à exclure tant l'Algérie est «un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est disposé à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situations difficiles» soulignait Toufik Hakkar, P6DG du Groupe Sonatrach.