L'Europe ne peut ignorer que la concurrence sera dure. La Chine, les Etats- Unis, la Russie, la Turquie sont déjà sur les rangs et même bien positionnés en Afrique, dans le domaine économique notamment. Il faut savoir que le continent représente un marché de plus d'un milliard de consommateurs et pèse pas moins de 3 000 milliards de dollars. La création de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), entrée en vigueur au début de l'année dernière, représente un potentiel exceptionnel à l'effet de développer et intensifier les échanges économiques avec l'Afrique dont le sous-sol recèle, de surcroît, des richesses exceptionnelles. Les pays qui l'ont colonisée le savent très bien. Ils s'en sont d'ailleurs servi, sans vergogne, et à tour de bras. Un pillage en règle, moteur de leur développement, qui s'est fait au nom d'une mission civilisatrice avec comme objectif la soumission des populations locales, en faire des citoyens de seconde zone. Des séquelles que traîne encore aujourd'hui le continent qui compte en son sein des pays parmi les plus pauvres de la planète. Un paradoxe eu égard à leurs potentialités. Une page d'histoire que l'Afrique veut tourner pour se tourner résolument vers le progrès. L'Europe semble l'avoir compris et affiche sa volonté à en faire un partenaire privilégié surtout que certains de ses membres ne s'aventurent pas en terre inconnue. La France qui en a fait son pré-carré assure la présidence du Conseil de l'Union européenne (UE) du 1er janvier au 30 juin 2022. C'est donc forte de cette position que l'ex-puissance coloniale pour préparer ce sommet Union européenne (UE)-Union africaine (UA) qui se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles pour y jouer un rôle de premier plan. Il a d'ailleurs reçu les présidents sénégalais et rwandais qui avaient participé le 19 décembre 2021 à Bruxelles à une réunion préparatoire de ce sommet, qui vise à «renouveler en profondeur le partenariat entre les deux continents en faveur de la stabilité et de la prospérité», avait annoncé l'Élysée. Les deux dirigeants africains sont «deux interlocuteurs clés dans la préparation de ce sommet» car le Sénégal assurera la présidence tournante de l'UA pour 2022-2023, tandis que Paul Kagame «a longtemps présidé l'agence du Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique)», avait souligné un communiqué de la Présidence française. Les trois chefs d'Etat ont abordé la question de la crise sanitaire liée au Covid- 19 qui sera incontournable lors de du sommet UE-UA en soulignant l'urgence d'une «accélération des campagnes de vaccination dans chacun des pays africains». Il faut rappeler aussi que le président français Emmanuel Macron avait annoncé en décembre 2021 vouloir mettre en place un «new deal financier» entre l'UE et l'UA affirmant sa volonté de «réviser complètement» la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine et «renforcer les investissements dans les économies africaines.». La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en tournée en Afrique avait annoncé de son côté le 10 février à Dakar que l'Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissements en Afrique dans les prochaines années. Une façon de contrecarrer les croissantes avancées chinoise et russe notamment. D'autres thèmes feront l'objet de tables rondes a-t-on appris. Il y aura en particulier celui qui est lié à la paix, la sécurité et la gouvernance. Les questions des opérations militaires au Sahel et des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest tiendront le haut du pavé et seront certainement longuement débattus. L'éducation, la culture, la formation professionnelle, la migration, l'agriculture et le développement durable seront au programme de cet événement. L'agriculture et le développement durable occuperont une place de choix. Il faut rappeler que l'UE et l'UA avaient créé, en mai 2018, un groupe de travail commun autour de la sécurité alimentaire africaine et des investissements agroalimentaires. La transition énergétique, les changements climatiques et la connectivité numérique et logistique devront clôturer les débats. Il faut savoir que le continent africain qui n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre subit de plein fouet l'impact du réchauffement climatique. Il faut noter que quatre pays africains seront absents de ce sommet. Le Mali qui s'est vu imposer des sanctions de la part de l'Union européenne, le Soudan, la Guinée et le Burkina Faso, dont les gouvernements ont récemment été renversés par des militaires, n'y prendront pas part.