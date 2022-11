On a fini par désespérer!Après des mois de sécheresse, la pluie a fait son grand retour le week-end dernier. Un vrai temps de mois de novembre s'est emparé du pays vendredi et samedi derniers. Les vêtements d'hiver sont sortis des placards. Les chauffages tournaient à plein régime après une forte baisse des températures. À l'exemple de la capitale où l'on est passé de 23 degrés Celsius, jeudi dernier, à 13degrés le lendemain. Ce froid a été accompagné de fortes averses qui ont atteint les 40 mm dans certaines régions du pays. Ces perturbations météorologiques ont également été suivies de fortes chutes de grêle, notamment durant la nuit de samedi à dimanche dernier. Les Algériens ont été réveillés par le bruit assourdissant de la foudre et de «la chute particulièrement violente» de la grêle sur les habitations. Les montagnards ont, eux, vu leurs habitations recouvertes d'un joli manteau blanc. Car, la neige était aussi de mise sur les hauteurs dépassant les 1200 m d'altitude. Comme c'est le cas à Tikjda où les belles photos de cette station d'hiver ont fait le tour de la Toile. Des routes ont même fermé, à l'instar de celle reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa au niveau d'Akbou ou encore le col de Tirourda à Aïn El Hammam (dans la wilaya de Tizi Ouzou). Bref, l'hiver semblait donc, enfin, s'installer au grand bonheur des agriculteurs. Ces derniers avaient tiré la sonnette d'alarme face à une sécheresse persistante. Des conséquences terribles sur leurs exploitations, malgré le plan et les aides du gouvernement. Mais les caprices de Dame nature sont plus forts que les hommes. Ils ont alors imploré le Bon Dieu pour mettre fin à leurs souffrances à travers la prière d'El-Istisqa. Rien n'y fit! Le ciel a refusé de «pleurer» jusqu'à ce week-end. Un grand ouf de soulagement s'est alors emparé d'eux. Néanmoins, leur joie est de courte durée. Le beau temps veut «revenir» en force. Hier après-midi déjà, le soleil avait pointé le bout de son nez à travers la majorité du pays. Pis encore, les prévisions météo annoncent pas de pluie sur la majorité du pays jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Sauf bulletin météo spécial (BMS), les dix derniers jours de novembre ne devraient pas différer de ceux qu'on a vécus jusqu'à ce week-end. Un beau soleil est annoncé, avec quelques épisodes venteux, mais pas de pluie et encore moins de la neige. Les températures devraient elles aussi être à la hausse. On aura encore droit à quelques jours froids avant qu'elles ne remontent crescendo d'ici jeudi prochain. Elles devraient dépasser les 20 degrés avec «soleil en alternance avec des nuages». Il pourrait y avoir quelques petits orages, mais la météo annonce le retour des grosses pluies le 1 er décembre prochain. Entre-temps, il fera «agréable et ensoleillé». L'été indien semble donc se poursuivre au détriment d'un automne disparu des radars...