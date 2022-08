«Les feux de forêt de cet été sont moins intenses par rapport à 2021 et le bilan de cette année «est moins lourd» par rapport à l'année dernière, et ce, grâce aux mesures exceptionnelles prises. «L'état d'alerte maximale annoncé et les mesures exceptionnelles décidées, ont permis de contenir la situation», a affirmé, hier, la directrice de la protection de la faune et de la flore à la direction générale des forêts (DGF), Ilham Kabouya. Il faut dire que les incendies meurtriers de 2021 ont marqué la population autant que les autorités. Dès lors, la lutte contre les feux de forêt a pris une dimension supérieure, basant son action sur la prévention. Avancée de juin à mai, cette dernière s'est particulièrement articulée sur le déclenchement d'état d'alertes dès les premiers départs de feu dans la wilaya de Béjaïa et de Sétif. Une stratégie qui repose sur l'amélioration des moyens de lutte et sur l'implication des citoyens. À cet effet, en plus de la mise en place d'un numéro vert, pour favoriser les «actions d'alerte précoce, d'intervention au niveau des départs de feu et de mobilisation des comités de quartiers proches des forêts», précise le ministère de l'Agriculture.

Une mobilisation qui reflète une réelle prise de conscience sur l'étendue des dégâts, et qui s'est exprimé cette année selon la même responsable par une intervention efficace des citoyens «la plupart des feux de forêt qui se sont déclarés cette année ont été signalés par les citoyens en temps réel après la mise à leur disposition du numéro vert 10 70.Dans le même sillage, Mme Kabouya est longuement revenue sur les éléments déclencheurs d'incendie. Évoquant, la gestion des décharges publiques, l'utilisation des barbecues et l'impératif de fixer des barrages d'agents forestiers pour la surveillance des forêts. Il faut dire qu'on est loin des tensions et des menaces qui ont caractérisé la saison estivale de l'année dernière. La distinction se fait aisément tant à travers l'aspect préventif et méthodique de la lutte, que sur l'aspect de la participation de la population. Prendre les devants a été visiblement le maître -mot de cette campagne de lutte. Cela étant, la mise en place de moyens forts demeure l'axe central de cette lutte. Notamment lorsque ces derniers sont opérationnels dès le début de la saison estivale. C'est précisément cet aspect d'alerte précoce qui fait la différence et qui a permis d'avoir les résultats actuels. Dans le détail, le dispositif opérationnel de mobilisation générale et d'alerte maximale pour lutter contre les feux de forêt prévoit «3 261 points d'eau, 513 brigades mobiles avec un effectif de 1 017 éléments, 401 postes de vigie avec un effectif de 960 agents, 1 019 chantiers d'intervention avec un effectif global de 9 481 ouvriers, 63 camions ravitailleurs et 240 camions-citernes feux de forêt légers (Ccfl)».Auxquels s'ajoute «15 camions-citernes de 3 000 litres, 80 camions anti-incendie légers et plus de 3 000 pompes dorsales. Les feux de forêt enregistrés en 2021 ont détruit plus de 100 000 hectares et fait 84 morts.