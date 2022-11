L'État a décidé de mettre le paquet en matière d'approvisionnement du marché en sucre et en huile. En plus d'une lutte soutenue contre les spéculateurs, le secteur du commerce compte mettre plus de la moitié de son budget global pour prévenir les situations de crise et de pénuries. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à Alger, que «le projet de loi de finances (PLF) 2023 avait alloué un budget de 38,5 milliards de DA pour la subvention du sucre blanc et de l'huile raffinée». Sur un budget global alloué au secteur du commerce dans le cadre du PLF 2023 s'élevant à 66,21 milliards de DA, dont 57,38 milliards de DA pour le fonctionnement et 8,87 milliards de DA, pour l'équipement près de 58% seront dédiés à cette disposition.

De la forme de crédit ouvert et applicable au budget de fonctionnement du secteur du commerce pour stabiliser les prix de ces produits, cette disposition prend un ancrage réel par le truchement de la PLF 2023, en vue de concrétiser sur le terrain les décisions retenues pour le traitement de cette situation. Il va sans dire, que cette décision budgétaire interviendra dans l'objectif de plafonner les prix de ces denrées à la consommation, et les marges à la production, la distribution et l‘importation. Cela étant, cette régulation du marché par le biais des subventions, n'est qu'une partie d'une vision globale qui vise à promouvoir la production locale de matières premières spécifiques à ces produits.

L'objectif étant fixé à hauteur de 30% de couverture des besoins nationaux à l'horizon 2024. À ce titre, les nouvelles dispositions et mesure de facilitations à l'investissement dans ce domaine sont on ne peut plus claires. Elles s'articulent autour de l'impératif de booster la production nationale des matières premières telles que la betterave sucrière et l'huile végétale, à travers l' encouragement clairement signifié par l'État à l'adresse des opérateurs privés. Autant dire que la gestion de ces produits sur le marché, passe du diktat des monopoles et des lobbys, à une régulation profonde, visant à assurer la disponibilité des produits, et à soutenir le pouvoir d'achat du citoyen. D'autre part, la concrétisation de ces orientations reflètent une avancée incontestable en matière de réformes. Elle traduit l'entrée dans une phase cruciale de la relance économique, où le soutien de l'État aux investisseurs est devenu l'axe central pour faire aboutir les politiques publiques retenues à cet effet. Nul besoin de rappeler que ces dernières, s'articulent autour de la rationalisation des dépenses, et la réduction de la facture des importations. C'est dans ces termes, que l'encouragement à l'investissement dans la production de ces matières premières dénote les contours d'une stratégie, qui à moyen et long terme apportera une stabilité des prix de ces denrées, qui ne découle pas forcément des effets de la subvention.

Sur un autre plan, le ministre du Commerce a affirmé qu' «il poursuivra l'encouragement des exportations hors hydrocarbures et l'accompagnement des exportateurs en leur apportant le soutien nécessaire pour améliorer leurs capacités concurrentielles en vue d'atteindre

10 milliards de dollars comme valeur des exportations algériennes hors hydrocarbures au titre de l'année 2023.