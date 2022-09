Chose promise, chose due. Le coup d'envoi officiel de l'opération d'indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies a débuté, jeudi dernier, à la wilaya d'El Tarf, la plus touchée par les incendies. Moins de 15 jours après le drame survenu le 17 août, 131 éleveurs de bovins et d'ovins, sinistrés bénéficieront dans cette première étape, de plusieurs centaines de têtes, pour le remplacement de leur cheptel, estimé à 826 têtes ayant péri dans les incendies, a affirmé le wali d'El Tarf, Ben Arrar Harchouf. Il s'exprimait à l'occasion d'une opération de remise d'une centaine de têtes de bétail à 23 éleveurs, répartis à travers les communes d'El Kala, Aïn Laâcel et Chihani. S'ensuivront les opérations d'indemnisation qui seront effectuées au profit des agriculteurs et des apiculteurs touchés.

Le wali d'El Tarf a également promis la restauration de toutes les habitations touchées par les feux. Les citoyens dont les habitations et les meubles ont été incendiés sont également concernés par ces opérations d'indemnisation.

Le chef de l'exécutif local a, par ailleurs, affirmé que l'opération en question intervient en application des instructions du président de la République, visant l'accélération de l'opération d'indemnisation des agriculteurs et des éleveurs victimes des derniers feux de forêts et à l'initiative de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Tébessa. Cette indemnisation est en mesure de redonner l'espoir aux agriculteurs et de leur permettre de relancer leurs activités, a estimé le même dirigeant.

Le dédommagement des victimes a également concerné la wilaya de Souk Ahras, avec la distribution de 70 têtes d'ovins et 50 de caprins, et les dons de la Chambre de l'agriculture, précitée, comme déclaré par le directeur local des services agricoles, Abdelmalek Missi.

Les derniers incendies enregistrés dans les communes de Souk Ahras, El Machrouha, Zaârouria et Tifache, ont détruit, selon le dlsa, 3000 hectares du couvert forestier et 22400 arbres fruitiers, signalant la perte de 263 têtes de bovines, d'ovins et de caprins, en plus de 1500 poulets, 634 ruches et huit lots de conduites d'irrigation via la technique du goutte-à-goutte. 269 sinistrés, dont 155 agriculteurs, ont été recensés, a conclu ledit responsable.