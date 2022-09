Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, la réunion périodique gouvernement-walis., sous l'intitulé «Promotion de l'économie nationale et développement local». Cette quatrième édition s'est voulue comme un bilan de l'action du gouvernement en général et des walis en particulier. Le président Tebboune a déclaré à ce propos qu'«il y aura une évaluation par rapport aux engagements pris et les recommandations adoptées lors de la dernière rencontre. J'ai même instruit le Premier ministre de préparer une synthèse qui résume toute l'action annuelle en la matière», a-t-il rappelé. La rencontre gouvernement-walis vise à rendre au wali ses lettres de noblesse. C'est dans ce sens que le président Tebboune a mis en confiance les walis de la République en indiquant dans ce sillage que «à travers cette rencontre nous voulons réhabiliter le statut du wali et sa place dans le pays. Nous déplorons les mesures qui ont été prises dans les années 90 du siècle écoulé qui ont dépouillé le wali de toutes ses prérogatives», a-t-il asséné. Contrairement à certaines spéculations, la rencontre gouvernement-walis a été réservée au rôle du wali et le renforcement de ses missions et attributions.

Le président Tebboune a saisi l'opportunité de cette rencontre pour exprimer sa position et son analyse sur des questions politiques nationale et internationale. Dans ce sens, le chef de l'État a rappelé que «nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, celle d'un État moderne.

L'État des intrigues et des complots est terminé», a affirmé le président de la République. Dans le même temps, il a affirmé que «la question palestinienne est une cause nationale». Une conviction qu'il partage avec les 45 millions d'Algériens. Il a tenu à rassurer les citoyens à travers ses déclarations, histoire de souligner la symbiose entre l'État et le peuple sur les questions stratégiques. Il insistera sur le rôle de l'État et sa détermination à déjouer toutes les tentatives visant l'unité du pays et sa souveraineté. Dans le même registre, le chef de l'État a rappelé le rôle prépondérant et central de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la sauvegarde de la stabilité du pays et la défense de la souveraineté et l'indépendance nationales. À ce propos, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que «l'Algérie nouvelle a le droit d'être fière des capacités et des compétences de l'Armée nationale populaire», a-t-il affirmé. La jeunesse et son potentiel créatif ont bénéficié des bonnes remarques du président de la République qui a rappelé «les mérites et l'abnégation de cette jeunesse dont la créativité et la réussite sont devenues leur premier défi». Le volet économique a eu sa part lors de la rencontre gouvernement-walis.

Le chef de l'État a souligné que «les institutions monétaires et financières ont salué les avancées de l'Algérie dans le domaine financier et la gestion de sa situation financière. L'appréciation du dinar et la reconnaissance de ces institutions internationales renseigne sur le changement positif qui vient de se faire dans le secteur économique et financier en Algérie», a-t-il mentionné.

Le président de la République a insisté sur le maintien des efforts pour accélérer le processus du développement de l'économie nationale.

À ce propos, il a rappelé que « nous avons déployé tous les moyens pour faire de notre économie un levier de développement en renforçant tous les éléments susceptibles de créer la production et la croissance économique», a-t-il souligné.

Une commission pour la révision des codes communal et de wilaya

Le président de la République a annoncé la création d'une commission qui s'attellera dans l'immédiat à la révision des codes communal et de wilaya en vue de renforcer davantage la décentralisation et créer des ressources de financement pour les collectivités. Il a affirmé que la commission devant être créée par décret présidentiel ou exécutif «entamera, immédiatement, la révision des codes communal et de wilaya». Evoquant la composante de cette commission, il a précisé qu'elle sera «placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et composée de représentants du Conseil de la nation, de l'Assemblée populaire nationale (APN), du ministère des Finances, ainsi que des représentants d'élus locaux». La commission en question proposera «de nouveaux textes de loi appuyant davantage la décentralisation et en mesure de créer des richesses pour financer les collectivités locales», a-t-il soutenu.