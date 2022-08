L'opération d'indemnisation des personnes affectées par les récents incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays débutera dans quelques jours. Elle concerne en premier lieu les éleveurs. C'est ce qu'a révélé ce jeudi Halim Benmessaoud, sous-directeur au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce responsable intervenait en marge de la visite de la commission sectorielle chargée de l'indemnisation des sinistrés des incendies de Souk Ahras. La commission donnera le coup d'envoi officiel de l'opération d'indemnisation des personnes touchés par les feux conformément aux statistiques des autorités locales et ce, ‘'au début de la semaine prochaine‘' avec la réception, en premier, des bovins et des ovins. Les éleveurs sinistrés bénéficieront du remplacement de leurs cheptels qui ont péri dans les incendies. S'ensuivront les opérations d'indemnisation qui seront attribuées au profit des agriculteurs et apiculteurs touchés. Halim Benmessaoud a indiqué dans ce sens que «certaines opérations d'indemnisation nécessitent des normes et des dates précises, à l'instar des ruches d'abeilles ou le reboisement.» Cela avant d'ajouter que «les rapports de recensement, élaborés par les commissions de wilaya, seront pris en considération pour permettre des indemnisations en toute transparence et loin de toute action anarchique». Les membres de la commission ministérielle se sont enquis de l'ampleur des dégâts causés par les incendies au secteur de l'agriculture, dans les communes de Zaârouria, Mechroha et Tiffech à Souk-Ahras, avant de se diriger vers la wilaya de Guelma pour faire le constat des dégâts. Les autorités de la wilaya de Souk Ahras ont installé des commissions qui se sont chargées du recensement des dégâts causés aux éleveurs et aux agriculteurs exploitant des vergers, en plus des habitations endommagées. Les chiffres communiqués à ce titre font état de 12 foyers d'incendie dans la wilaya de Souk Ahras, la mort de 222 ovins, bovins et de caprins causée par les flammes et la fumée intense des incendies, de 850 poulets. Cela, en plus de la destruction de 22.422 arbres fruitiers et 88 rouleaux de conduites d'irrigation (par la technique du goutte à goutte) dans une exploitation agricole, la destruction également de 3.000 hectares de couvert forestier, de 800 ruches et 12 ha de terres irriguées. La rapidité de versement de l'aide de l'Etat est cruciale. Elle intervient conformément aux directives du président de la République, comme l'a rappelé la veille le Premier ministre qui présidait une réunion du gouvernement. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par les services du Premier ministre, publié à l'issue d'une réunion du gouvernement, tenue mercredi dernier. Le chef de l'État a, en effet, «ordonné l'indemnisation des victimes et des personnes touchées par ces incendies, dans les plus brefs délais, ainsi que la prise en charge de leurs préoccupations».Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le ‘'formidable‘' élan de solidarité des citoyens et de la société civile nationale pour le soutien et l'aide de la population touchée, ainsi que l'intervention des services de la Protection civile, des gardes forestiers, du Génie rural et de l'Armée Nationale Populaire (ANP), ajoute le communiqué de la chefferie du gouvernement. À l'entame de cette réunion, le staff de Benabderrahamne a observé une minute de silence à la mémoire des victimes.