L'État balise les chemins de l'école et déploie une stratégie en vue de juguler la flambée des prix qui s'empare des fournitures scolaires, à quelques jours seulement de l'ouverture des classes.

En sus de livrer un âpre combat aux pratiques monopolistiques, en recourrant notamment au plafonnement des prix, en vue de préserver le pouvoir d'achat du citoyen tout en prenant en considération les intérêts des commerçants, le département du commerce veille à rapprocher les points de vente des citoyens, notamment dans les régions éloignées, en organisant, le cas échéant, des ventes dans les écoles. D'ores et déjà, les services du ministère du Commerce mettent en place des marchés de proximité pour les articles scolaires.

Ces derniers seront vendus directement aux consommateurs au prix de gros. Ainsi, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) abritera, du 1er au 18 septembre, l'Emsid, le premier salon des articles scolaires. Assurément, cette manifestation, placée sous le haut patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, permettra aux parents de préparer la rentrée de leurs enfants sous de meilleurs auspices. Les visiteurs pourront y trouver, articles et livres scolaires, cartables et produits de maroquinerie, tabliers et habillement, mobilier scolaire, produits d'hygiène, nutrition infantile et bien d'autres...

Rappelons que le ministre du Commerce, Kamel Rezig, en marge d'une réunion qu'il a récemment présidée au siège de son département et réunissant les représentants des importateurs d'articles scolaires, a appelé les opérateurs économiques à intégrer les marchés de la Rahma des articles scolaires et «qui ont été programmés pour les 58 wilayas».

Kamel Rezig s'est dit prêt, au même titre que les responsables de toutes les structures centrales et locales de son département à accompagner les opérateurs.

Les importateurs ont de leur côté assuré de la disponibilité de tous les produits scolaires.Le Conseil des ministres qui s'est réuni, dimanche dernier, sous la présidence du chef de l'État, a fixé la date de la rentrée scolaire 2022/2023 au mercredi 21 septembre 2022.

Le président de la République a donné instruction au Premier ministre d'assurer la coordination entre les secteurs de l'éducation et de la santé, en vue de tenir une réunion «dans les meilleurs délais», avec la participation des associations des parents d'élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours en présentiel.

Le chef de l'État a également enjoint d'adopter «une nouvelle politique propre au manuel scolaire, en termes de distribution, et préserver son contenu de tout aspect politique pour une période de validité plus longue». Il a également appelé à «poursuivre les mesures d'allègement du cartable et à assurer une bonne préparation pour entamer l'enseignement de l'anglais aux classes de troisième année primaire dès la prochaine rentrée scolaire.

Le Président a enfin affirmé que l'État «continuera à soutenir les franges vulnérables, afin d'assurer la gratuité de l'éducation et de l'enseignement, tout en tenant compte des mutations sociales en cours».