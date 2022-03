L'Expression: Notre pays est certes loin du conflit opposant la Russie à l'Ukraine mais il est concerné par la question énergétique. Les Européens attendent de nous plus de gaz. N'est-ce pas que c'est une aubaine pour le gaz algérien?

Me Chaâbane Zerrouk: Aucun pays au monde ne pourrait dire qu'il est loin de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine.

C'est un conflit géostratégique par excellence qui concerne directement ou indirectement tous les pays du monde par ses conséquences directes ou par ses dommages collatéraux.

Il est vrai que les pays européens sont les plus touchés, notamment sur le plan énergétique car approvisionnés, pour l'essentiel, par le gaz russe.

L'Algérie est la mieux placée pour combler ce déficit énergétique. D'ailleurs, l'Italie a déjà dépêché son ministre des Affaires étrangères pour cette question énergétique.

Cependant, force est de reconnaître que l'Algérie n'a jamais profité des misères des autres pour s'enrichir engrangeant des dividendes suite à des opportunités guerrières. L'État algérien pourrait être fier car disposant d'une morale à toutes épreuves en défendant le droit international et les causes justes souvent au détriment de ses intérêts bien compris.

Sur le plan énergétique, on peut supposer que notre pays jouera un rôle éminemment humanitaire, notamment en cette période hivernale pour éviter davantage de souffrances à la population européenne.

C'est également une bouffée d' oxygène pour notre économie qui a besoin de relancer de nombreux projets créateurs de richesse.

Il est vrai que l'Algérie va dégager un surplus substantiel en devises suite à l'augmentation appréciable des prix du pétrole et du gaz, d'une part et l'augmentation également des quantités réclamées par le marché pétrolier et gazier, d'autre part.

En conséquence, cette manne financière occasionnelle va permettre à l'Algérie non pas de relancer des projets à l'arrêt mais de constituer des stocks alimentaires de sécurité, car l'arrêt des hostilités à travers le monde n'est pas pour demain, d'une part et d'autre part, l'Algérie devra davantage améliorer ses capacités managériales et de contrôle pour éviter de tomber encore une fois sous les coups de boutoir de l'hécatombe de la gestion de l'ère Bouteflika. J'en veux pour preuves, les révélations fracassantes très récentes faites par le ministre de l'Industrie pharmaceutique concernant la surfacturation à hauteur de 300% effectuée par une société privée dans l'importation depuis des années d'un intrant importé de l'étranger. C'est ce qu'on appelle, manger notre blé en herbe.

À long terme ne faudrait-il pas aller vers l'exploitation du gaz de schiste?

Il faudrait que nous sachions, une fois pour toutes, que les richesses naturelles nationales du sol et du sous-sol appartiennent au peuple algérien éternel et non exclusivement à certaines générations au détriment d'autres.

Autrement dit, ces pratiques qui sont les nôtres consistant à manger notre blé en herbe sont non seulement illicites et irresponsables au regard des générations futures mais sont «haram» au regard de notre religion.

Cela étant, même notre part de ces richesses en tant que génération doit être, pour l'essentiel, investie et non destinée à la consommation pure et simple.

Le gaz de schiste et toutes les autres ressources dont disposent notre pays doivent être mobilisés pour entreprendre de gros investissements destinés prioritairement à consolider et à renforcer notre sécurité nationale sur les plans managérial,économique,agricole,industriel,touristique,sanitaire,environnemental...aux fins d'offrir au peuple les meilleures conditions de vie, d'épanouissement et de prospérité.

C'est dans cet esprit de conquête d'un futur plein d'avenir qu'il serait possible de susciter réellement une adhésion citoyenne participative.

Comment expliquez-vous l'attentisme des Américains dans cette crise. Par le passé, ils dégainaient plus rapidement...

Les USA sont connus pour ne jamais se mouiller en cas de risques sérieux. Les deux guerres mondiales en ont fait la pleine démonstration s'il le fallait.

Le contexte de l'action militaire en Ukraine était visiblement hyper chauffé par les US dans l'intérêt bien compris de la réactivation d'une seconde vie à l'Otan, mais surtout d'une emprise encore plus forte sur l'Europe avec comme bonus un débouché inespéré pour les excédents de gaz US et ce, au risque de faire subir à l'Europe un hiver des plus froids au prix en multiple du tarif habituel du gaz sans pouvoir garantir une alternative fiable au gaz russe..

Et bien sûr, les sanctions exigées contre la Russie portent un coût exorbitant pour les économies européennes, largement supérieur à celui supporté par les USA...

Il est difficile de comprendre un tel degré de duplicité et de soumission de la part des gouvernements de la vieille Europe.

D'où l'intérêt d'une lecture de ces événements avec un recul eschatologique, lequel permet de mieux comprendre cette schizophrénie de la politique du deux poids, deux mesures. Il est clair, qu'en tant que bras armé du monde de la chrétienneté orthodoxe, la Russie est particulièrement visée par l'alliance judéo- chrétienne.

La manipulation de la Grèce par Goldman Sachs dans une opération sophistiquée de trucage des chiffres des finances publiques en vue de pousser à un hyper endettement trouve une explication intelligible sous l'éclairage eschatologique.

L'annexion de la Crimée en 2014, de même que le soutien militaire indéfectible de la Russie à la Syrie en septembre 2013, au risque d'un embrasement généralisé peuvent être rationalisés sous cet angle.

Quant à l'alignement de la propagande des médias mainstream du monde occidental sur un récit aussi biaisé et en déphasage avec la vérité tant historique que des événements en cours, il convient de rappeler le contrôle quasi exclusif de ces médias par une poignée d'oligarques mus par l'idéologie ultralibérale. Fort heureusement, le monde de plus en plus connecté des réseaux sociaux permet de prendre ses distances par rapport à cette propagande.

Il y aura désormais un nouvel ordre mondial qui se mettra en place. Comment le voyez-vous?

À la lumière des précédents développements, il ressort que les premiers jalons du nouvel ordre mondial ont été jetés, il y a belle lurette.

Inévitablement les conflits militaires se règlent autour d'une table de négociations:il y aura, donc, une nouvelle conférence de Yalta (Crimée) qui regrouperait les principaux dirigeants du monde pour un partage des zones d'influence politique et économique à travers le monde, lequel partage serait au détriment des Occidentaux.

En effet, le président Poutine est en train de redessiner la carte du monde et mettre un terme à l'unipolarité et donner la chance aux pays non-alignés d'être un partenaire incontournable où le leadership reviendra à l'Iran, partenaire potentiel de la Chine et de la Russie du fait qu'il possède l'arme nucléaire.

Une alliance se dessine entre les Chinois, les Russes et les dirigeants du continent africain en vue de promouvoir la stabilité politique des pays et l'épanouissement des peuples persécutés.

Les Américains, la France et Israël boiront le calice jusqu'à la lie.

Espérons que dans cette nouvelle équation mondiale, les déclassés de l'histoire paieront les pots cassés.

La Russie de Poutine s'en sortira-t-elle indemne de ce conflit?

Le président Poutine a dû sûrement lire en assimilant bien l'Art de la guerre, ce court traité de stratégie militaire chinois qui recommande:

«Connais l'adversaire et surtout connais- toi toi-même et tu seras invincible.»

«C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun.»

«Connais ton adversaire, connais-toi, et tu ne mettras pas ta victoire en danger.»

«Il faut feindre la faiblesse, afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance.»

«Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé, apparais quand tu n'es pas attendu.»

«Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent.»

Au final et au-delà de tout, le président Poutine a gagné, d'ores et déjà, la bataille en soumettant tout le monde à l'épreuve pour déterrer et exhumer définitivement ses alliés, ses amis, ses adversaires, ses ennemis et les déclassés de l'Histoire aux fins de se préparer, en conséquence, à d'autres combats existentiels.