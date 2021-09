Le processus de restauration de la confiance entre gouvernants et gouvernés est en marche. Cela passe inéluctablement par la prise en charge de ses préoccupations. C'est ce qu'envisage l'État en mobilisant une enveloppe financière de plus de 7 700 milliards de DA. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud. Le ministre, qui s'exprimait au premier jour de la rencontre gouvernement-walis, a passé en revue les principaux acquis réalisés, ayant un impact direct sur le citoyen, dont ceux relatifs au développement local. Il a précisé que l'évaluation globale de l'investissement public, dans tous les secteurs, fait ressortir plus de 45 964 opérations relevant de différents programmes et secteurs avec une enveloppe de plus de 7700 milliards de DA, dont 15130 programmes achevés d'un montant de 2110 milliards de DA, 20000 autres en cours de réalisation (4153 milliards de DA), alors que près de 5000 opérations d'une valeur de 409 milliards de DA attendent leur lancement. Outre ce programme financé par l'État, le ministre a rappelé que «6980 opérations d'une valeur de 537 milliards de DA sont financées par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.» Dans le cadre de la solidarité et de la prise en charge des catégories vulnérables, durant le mois sacré du Ramadhan, le ministre a révélé que «plus de 2 millions de foyers ont bénéficié d'un montant de 10000 DA.» «Le montant global de cette opération a atteint 20,17 milliards de DA,» a-t-il ajouté.Ce n'est pas tout. Dans sa «guerre économique et financière» contre la Covid-19, l'État a mobilisé, selon le même responsable, «une enveloppe de 30,3 milliards de DA». Le ministre de l'Intérieur a précisé, dans ce sens, que «le nombre des bénéficiaires ayant contracté des aides financières destinées à la prise en charge des personnes affectées économiquement par la pandémie du coronavirus, n'est pas moins de 800000 personnes». Concernant la rentrée sociale et scolaire, le ministre Beldjoud a fait état de «la réception de 261 établissements éducatifs, 321 cantines scolaires et 897 classes d'expansion, outre les écoles et les cantines scolaires ayant bénéficié d'une réhabilitation et la distribution de 3221 bus scolaires». Il a ajouté que «3 millions d'élèves devront bénéficier de l'allocation de scolarité, les collectivités locales ayant mobilisé un montant de 2,62 milliards de DA pour le cartable scolaire au profit de plus de 970000 élèves». S'agissant des grandes catastrophes, dont les feux de forêt enregistrés dans plusieurs wilayas du pays, du 1er juin au 15 septembre, ayant détruit 93,394 hectares de forêt, le ministre a fait état de la poursuite de l'opération d'indemnisation des sinistrés, ajoutant qu'il sera procédé, dans ce sens, au renforcement du corps de la Protection civile avec tous les moyens nécessaires.