Les préparatifs pour les Jeux méditerranéens se poursuivent de plus belle. Après les installations sportives, place à l'esthétique de la ville afin de lui redonner l'image qui lui sied. Une question urgente au point d'avoir fait l'objet d'une rencontre restreinte, en fin de semaine de l'année dernière, ayant réuni les autorités locales et les responsables exécutifs des secteurs concernés, en plus des chefs de daïras et directeurs de l'organe exécutif. C'est ce qu'a affirmé la cellule de communication de la wilaya. La même source a précisé que «la réunion, présidée par le wali Saïd Sayoud, a été consacrée à plusieurs chapitres, dont essentiellement l'étude des différentes propositions liées aux projets de développement local et l'amélioration du cadre de vie des citoyens.»

La même source a ajouté que «le wali a, dans son intervention, mis l'accent sur la nécessité d'accorder la priorité aux projets visant à donner une belle image à la ville d'Oran en prévision des JM.» Le wali a, par la suite, passé en revue l'ensemble des chantiers à prendre en charge en priorité et revenu ensuite sur le lancement des projets d'embellissement à même de contribuer à la réussite de l'évènement sportif régional, souligne-t-on de même source. Le ton est ainsi donné à l'accélération des travaux liés à la beauté de cette capitale de la Méditerranée. Tous les nouveaux projets sportifs concernés par le rendez-vous méditerranéen sont achevés, en plus de l'achèvement des opérations de rénovation d'anciennes infrastructures. Les autorités hiérarchiques et locales misent gros sur un autre aspect non moins important dans la réussite des JM en faisant de cette ville une métropole devant accueillir, dans de très bonnes conditions, les délégations des 26 pays méditerranéens, en plus de plusieurs milliers de touristes. Le wali, Saïd Sayoud a indiqué que «les mois à venir seront consacrés au lancement de nouveaux projets visant l'embellissement de la ville afin que cette dernière accueille dans les meilleures conditions ses hôtes, aussi bien étrangers que nationaux au cours de la manifestation sportive prévue du 25 juin au 5 juillet 2022». En installant le nouveau maire de la commune d'Oran, il s'est longuement attardé sur ce sujet mettant, au passage, l'accent sur la nécessité de faire valoir le potentiel local en matière de lutte contre les déchets, ayant, des années durant, envahi la ville. En plus de la belle image à donner à cette ville, l'on mise également sur le développement du parc hôtelier local. Ce dernier s'est renforcé par cinq nouveaux établissements mis en service en 2021.

Les nouveaux établissements sont ainsi entrés en service entre janvier et septembre derniers, en attendant la mise en exploitation d'autres structures dans les prochains mois. Les nouveaux établissements hôteliers de trois et cinq étoiles, d'une capacité d'accueil de plus de 13.000 lits, ont généré pas moins de 1.000 postes d'emploi directs. La wilaya d'Oran a connu un bond qualitatif en matière d'investissements hôteliers. Le nombre de projets est passé de 68 en 2015 à 110 en cours de réalisation en 2021 outre l'inscription d'autres projets dont ceux d'un aquaparcs, de centres de thalassothérapie et de stations thermales.