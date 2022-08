Le gouvernement espagnol fait-il marche arrière? Tout porte à le croire au vu de la dernière sortie de la ministre espagnole de la Politique territoriale et de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez. Dans une déclaration, lundi, la porte-parole a insisté sur le fait que l'Exécutif «n'a pas changé sa position sur le Sahara occidental» en dépit du fait que le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, ait exprimé, dans une lettre au roi du Maroc, Mohammed VI, son soutien au plan marocain d'autonomie. Sur sa lancée, Isabel Rodriguez a souligné que son pays «continue d'appeler à une solution négociée au conflit dans le cadre de l'ONU». Dans une interview sur la chaîne TVE, Isabel Rodriguez a soutenu que le gouvernement espagnol «veut une solution rapide dans le cadre des résolutions des Nations unies» au conflit au Sahara qui dure depuis près de 50 ans. Une déclaration allant à l'encontre de celles de Pedro Sanchez, qui a été décrié aussi bien par l'opposition que par ses partenaires de la coalition gouvernementale, après avoir déclaré dans sa lettre à Mohammed VI que le plan marocain d'autonomie de l'ancienne colonie, proposé en 2007, est «le plus sérieux, base réaliste et crédible» pour résoudre ce conflit. «Espérons que ces personnes qui dorment, aujourd'hui, dans ces tentes, dans le désert algérien, puissent retrouver une position légitime au sein de l'ONU et de ses résolutions», a ajouté la porte-parole, en référence aux camps de réfugiés sahraouis, tout en soulignant que «c'est la position de l'Espagne et nous n'avons pas bougé de là». Une déclaration sous-entendant que la position prise par Pedro Sanchez, qui a joué sur un coup de dés, est dénuée de toute assise juridique. Le changement de position de Pedro Sanchez a conduit à une crise profonde avec l'Algérie. La sortie de la porte-parole du gouvernement intervient au lendemain d'une note de l'UE qui fait la leçon à Sanchez, en lui ordonnant de relancer les négociations énergétiques avec l'Algérie.

En somme, en se démarquant de Pedro Sanchez, la porte-parole du gouvernement tente d'apaiser la tension avec l'Algérie, d'autant que la ministre de la Défense, Margarita Roblès, a défendu, lors d'une visite à la base aérienne d'Albacete, que «l'Espagne aura toujours de magnifiques relations avec le Maroc ainsi qu'avec l'Algérie». Une autre manière de faire les yeux doux à Alger.