Les éléments de la brigade régionale de la Gendarmerie nationale de Bouchegouf, dans la wilaya de Guelma, ont arrêté un individu qui falsifiait des documents bancaires aux fins d'escroquerie. L'affaire a été élucidée suite à une plainte introduite auprès des services de la GN par le représentant d'une entreprise, sise à la commune de Bouchegouf. Aux termes de la plainte, l'entreprise avait été victime d'escroquerie par faux et usage de faux de documents bancaires à la suite d'une transaction commerciale. Notre source a ajouté que l'affaire a été traitée après une enquête approfondie ayant abouti à l'arrestation du suspect après l'extension de la juridiction territoriale et la saisie de 11 téléphones portables, que le mis en cause utilisait pour escroquer ses victimes. Âgé de 36 ans, le prévenu a été déféré par- devant le juge d'instruction relevant du tribunal de Bouchegouf, qui a décidé son placement sous mandat de dépôt, pour falsification de documents bancaires, faux et usage de faux et escroquerie, a précisé notre source.