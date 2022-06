À la veille d'une saison estivale qui s'annonce des plus mouvementées, le bilan des accidents de la route s'annonce déjà des plus meurtriers. Ainsi le bilan de la Protection civile fait état de «onze personnes sont décédées et 357 ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, 5115 interventions, dans les différents types d'intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité ``.Les causes de ce phénomène et de l'ampleur qu'il prend, sont connues depuis des lustres, et mettent le facteur humain, la vitesse, l'alcool, la fatigue et le manque de formation pour les conducteurs, en tète des facteurs principaux à cette situation. En dépit des programmes, et des plans de prévention et de sensibilisation, le phénomène de l'insécurité s'accentue, générant un taux de mortalité sur les routes en perpétuel augmentation. À ce titre, la période estivale demeure particulièrement touchée par ce phénomène, et ce même durant la pandémie de Covid-19, où la circulation et les déplacements étaient limités. À l'image de la saison estivale 2021, où la direction générale de la Protection civile avait effectué 39727 interventions pour la prise en charge de 21715 accidents de la circulation ayant causé 647 morts et 27620 blessés. Des chiffres qui risquent de connaître une hausse vertigineuse, tenant compte du fait que pour cette saison estivale, qui s'annonce sans les effets des mesures de prévention contre la pandémie, nos routes risquent de connaître un afflux important d'usagers.

Notamment sur les points les plus névralgiques, tels que les villes côtières et les autoroutes. Il faut dire que le surpeuplement de ces derniers, en période estivale, impose aux autorités un casse-tête des plus complexes pour l'adoption de solutions de prévention et de maîtrise de ce phénomène. C'est donc, sur une période dépourvue de données de départ, que les autorités concernées devront se mobiliser pour faire face au phénomène de l'insécurité routière. Il convient toutefois de rappeler, que les pouvoirs publics, ont mis en place plusieurs actions pour tenter d'atténuer des effets des accidents de la route, à travers de nouvelles mesures relatives au Code de la route, en vigueur depuis février dernier et consistant à annuler le retrait du permis de conduire, et l'application d'amendes forfaitaires aux contrevenants, en attendant l'instauration du permis à point. À cela s'ajoute, une grande campagne de sensibilisation qui a débuté le mois de mai, et qui s'étendra jusqu'à la fin de l'été. Mais, ces mesures seront-elles vraiment efficaces? La sensibilisation sera-t-elle suffisante? Autant de questions qui font de cette saison estivale une réelle épreuve pour les autorités concernées. Un test qui nécessite l'engagement de plusieurs acteurs, et la mobilisation d'un effectif important des forces de l'ordre, alors que l'éradication de ce phénomène demeure essentiellement tributaire d'une prise de conscience profonde de la part des automobilistes et un grand effort de civisme pour réduire les conséquences de cette tragédie qui se produit quotidiennement sur nos routes.