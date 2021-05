Entamant la 2e semaine de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, les participants engagent un discours plus orienté sur le souci de convaincre les Algériens à s'unir et réussir ce rendez-vous électoral.

Le MSP: Makri appelle les Algériens à quitter les conflits

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrazak Makri a affirmé vendredi dernier, à Guelma, que «le paysage politique et de développement dans le pays, suscite l'optimisme. Les indicateurs politiques actuels suggèrent une réelle intention de conférer la transparence et l'intégrité au prochain rendez-vous électoral, tout le monde est très conscient des dangers de la fraude et de ses répercussions sur le pays». Sur cet élan, Makri est revenu sur l'impératif de l'union nationale, précisant que «ce rendez-vous constitue une occasion pour les Algériens de quitter les conflits et la haine et de réfléchir davantage à l'avenir et de sortir le pays de la crise. Les Algériens en quittant les conflits et en pleurant sur le passé peuvent construire un Etat fort et prospère, même en dehors du secteur des hydrocarbures».

L'ANR: Sahli prône le «renouveau démocratique»

De Sidi Bel Abbès, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli a indiqué que «son parti présentait un programme complémentaire susceptible de relancer le développement local, à travers l'ensemble des régions du pays. L'ANR disposait d'un programme devant permettre de booster le développement local à travers l'ensemble des wilayas du pays. Dans le détail, Sahli explique qu'«il s'agit d'un programme complémentaire, basé sur le slogan ‘'Le renouveau républicain'' sa campagne électorale sur un programme dont les axes essentiels ont trait aux mutations institutionnelle, constitutionnelle et économique, et comportent des propositions de réformes structurelles touchant différents secteurs vitaux».

TAJ: «La stabilité, c'est d'abord dans les régions»

La présidente de TAJ Fatima-Zohra Zerouati a souligné, à Mostaganem, que «son parti plaide pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens des zones éloignées. Le programme électoral du parti TAJ est basé sur une analyse de la situation économique, sociale et culturelle et propose des solutions concrétisables à court et moyen termes. Déclinant les axes de son programme, Zerouati explique que «ce programme comporte des solutions dans les domaines de l'éducation, du développement local, de l'investissement et de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. La stabilité, aujourd'hui, signifie celle des habitants dans leurs régions en leur offrant une vie décente et toutes les commodités.

El Fadjr El Djadid:pour une Assemblée popuaire nationale forte

Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibèche, a affirmé, vendredi dernier, à Constantine, que «le projet de la Nouvelle Algérie, prôné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en vue de consacrer la démocratie et assurer l'égalité des chances via une Assemblée populaire nationale forte, véhiculant de nouvelles aspirations et composée des meilleurs parmi les enfants du pays dans l'objectif de rompre avec les pratiques antérieures et lutter contre la corruption et les corrompus».

El Bina: «L'Algérie a besoin d'une stabilité politique»

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé, vendredi dernier, à Oran que «l'Algérie a besoin d'une stabilité politique permettant un décollage économique et de développement, et cela ne peut être réalisé qu'à travers des élections régulières et démocratiques. En outre, Bengrina réitère « la disponibilité du mouvement El Bina à collaborer avec toute personne honnête dans ce pays pour l'édification d'un Etat moderne fondé sur le projet du 1er-Novembre, les valeurs de la liberté et de la justice et la consécration de la démocratie et de la justice sociale».

Sada El Ahrar: cap sur les zones d'ombre

Les candidats de la liste indépendante «Sada El Ahrar» se sont engagés vendredi à Blida,, à «oeuvrer à la garantie d'une vie décente au profit des habitants des zones d'ombre, marginalisés depuis des années. Dans ce sens, le jeune candidat Yacine Abada, a indiqué qu' «il s'emploiera avec les candidats de cette liste, une fois élus, à la proposition de projets en faveur des habitants des zones enclavées, notamment le raccordement aux réseaux d'énergie, l'aménagement des routes et la réalisation d'établissements éducatifs».

Le FLN: «Barrons la route aux partisans de la transition»

S'exprimant de Constantine, le secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a indiqué que «la réussite de ce rendez-vous électoral constitue un élément-clé pour l'édification d'institutions fortes et crédibles en mesure de barrer la route aux partisans de la phase de transition. La volonté politique existe pour assurer la transparence des élections».

Ennahda: «Les élections sont un rendez-vous pour le changement»

De Mostaganem, le secrétaire général du mouvement «Ennahda» Yazid Benaïcha, a estimé, que «les prochaines élections constituent un rendez-vous important pour le changement et le renforcement du processus d'édification d'un Etat moderne fondé sur la démocratie.

Le peuple algérien qui veut le changement est, aujourd'hui, devant un rendez-vous important pour le concrétiser et contribuer au processus d'édification d'un Etat moderne dans le sillage de la démocratie et de la justice sociale».

À ce titre, Benaïcha a affirmé que «ce processus auquel adhèrent les Algériens permettra de passer à une nouvelle ère dans la confrontation des défis».