Le navire Djazaïr II de la compagnie maritime Algérie Ferries a accosté, hier, au port d'Alger, avec à son bord de nombreux voyageurs algériens en provenance d'Espagne. Ces passagers ont pris leur départ à partir du port d'Alicante. Le même navire avait quitté les côtes du pays pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, le jeudi 21 octobre dernier. L'accostage d'El Djazair II au port de la capitale signe ainsi le retour des traversées maritimes programmées entre l'Algérie et l'Espagne.

Une rotation qui se fera chaque semaine, entre les deux pays. D'autres voyageurs quitteront, aujourd'hui, les côtes algéroises, à destination de Marseille. Ils seront embarqués à bord du luxueux paquebot algérien Badji Mokhtar III. Ce grand navire, pouvant transporter jusqu'à 1 800 passagers à son bord et 600 véhicules de tourisme, quittera les côtes du pays, aujourd'hui, à destination de la France. Ces dessertes maritimes s'inscrivent dans le cadre des deux traversées en aller-retour, prévues chaque semaine, avec la France et l'Espagne. Il y a lieu de noter, dans ce sens, que les réservations affichent déjà «complet» pour le mois de novembre, à bord du bateau Badji Mokhtar III. Ce rythme de dessertes augure un bol d'air pour l'entreprise publique, qui arrivait à peine à payer ses employés, après avoir été assommée par le «tsunami économique», engendré par l'épidémie de Covid-19. Ses pertes se comptaient en milliards de DA l'année dernière. Le manque à gagner de l'Entmv, durant les 9 mois de suspension de ses dessertes maritimes frôlait les 9 milliards de DA, en 2020. En fait, il y a lieu de noter que tous les indicateurs sont au vert, ou presque. La décision de la reprise des dessertes maritimes d'Algérie Ferries était survenu dans un contexte de décrue de la pandémie de Covid-19 en Algérie, avec moins de 100 nouveaux cas positifs en 24 heures. Cependant, les choses risquent de mal tourner pour l'Entmv, notamment avec la remontée de la courbe épidémiologique. Il est à retenir que le nombre de contaminations est revu à la hausse dans plusieurs pays, en l'occurrence la France. La reprise épidémique continue de se confirmer dans ce pays, avec une hausse des contaminations, ainsi qu'une augmentation des admissions hospitalières. À cela s'ajoute le risque de réapparition d'un nouveau virus, tel que le prévoit l'OMS, ce qui risque de chambouler tous les calculs du monde entier, y compris ceux de l'Entmv. Un deuxième tsunami économique risque de se faire lourdement ressentir, sur les cinq continents, au niveau des espaces aérien et maritime.