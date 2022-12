L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, affirme que son pays accueille favorablement le projet d'adhésion de l'Algérie au groupe économique des Brics.

«L'Algérie a formulé depuis longue date sa demande d'adhésion aux Brics, il n'est un secret pour personne qu'une missive a été adressée, à ce propos, par le président Tebboune à son homologue russe Vladimir Poutine. Il ne tient plus qu'aux pays membres du groupe des Brics de définir le cadre procédurier, juridique et administratif pour accepter de nouveaux membres dans leur organisation», indique l'ambassadeur qui signale: «Des pourparlers ont d'ailleurs cours en ce moment à ce sujet». Dans un entretien accordé à notre confrère Echourouk, Son Excellence l'ambassadeur fait le point sur l'état des relations entre l'Algérie et la Russie, estimant que celles-ci connaissent un regain de dynamisme sans précédent et à tous les niveaux. «Nous pouvons dire que nous sommes parvenus à réaliser le partenariat stratégique tant escompté», déclare-t-il au fil de cet interview. «Les relations entre l'Algérie et la Russie remontent à très longtemps, bien avant l'indépendance de l'Algérie», rappelle-t-il en ajoutant que ces relations sont excellemment entretenues et gagnent en dynamisme à tous points de vues. À propos du partenariat stratégique algéro-russe, il estime néanmoins que ce dernier ne peut se suffir de déclarations et d'intentions et qu'il faut travailler avec véhémence pour le réaliser. Mieux. Estime-t-il, les relations entre les deux pays ont atteint «un seuil qui permet d'affirmer que ce partenariat stratégique a bel et bien été atteint». Selon l'ambassadeur, il est attendu que la prochaine visite du président Tebboune ouvre «une nouvelle ère» dans les relations entre les deux pays. Aussi, Valerian Shuvaev concède que la date de la visite du président Tebboune en Russie a été programmée d'un commun accord pour «avant la fin de l'année en cours», «cette visite sera un repère important dans l'histoire des relations entre les deux pays. J'espère qu'elle confèrera une nouvelle impulsion aux relations déjà excellentes qui unissent nos deux nations», dit-il. En matière de relations commerciales algéro-russes, loin de minimiser de leur importance, Valerian Shuvaev laisse entendre qu'elles présentent un appréciable volume d'échanges. Il en veut pour preuve ces géants russes que sont «Gaz Prom et autres entreprises à avoir affirmé leur présence, ici, en Algérie». Et de poursuivre: «Russes et Algériens réalisent très bien que toutes les occasions sont à exploiter pour hisser encore davantage le niveau de ces échanges.»

À l'en croire, la commission intergouvernementale mixte algéro-russe, de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, constitue le cadre idéal pour hisser le niveau des relations économiques et commerciales entre les deux pays. «Cette commission est considérée comme un levier terriblement efficace et dont la pertinence est reconnue aussi bien par l'ambassade de la Fédération de Russie en Algérie que par nos leaders en Russie», fait il savoir, en désignant une coopération positive et constructive, où, les efforts sont multipliés pour maintenir la stabilité des marchés de l'énergie. Au sujet de la question sahraouie, l'ambassadeur rappelle que la position de la Russie vis- à- vis de cette dernière est empreinte de transparence et de clarté. «Nous restons convaincus de la possible résolution de ce vieux conflit sous l'égide de l'ONU et sur la base juridique dégagée par les décisions du Conseil de sécurité. Les deux parties en conflit, et conformément aux documents de l'ONU, se doivent de trouver une solution finale à leur différend. La Russie, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité est prête à accepter toute solution, pour laquelle elle peut même être garante, le cas échéant. Bien que nous soyions opposés à la prolongation de la mission de la Minurso, cela ne veut aucunement dire que nous sommes contre les activités de cette dernière. Nous appuyons les activités de l'ONU», maintient Valerian Shuvaev qui souligne: «Oui la Russie est dans l'absolu d'accord pour la prolongation de la mission de la Minurso, toutefois, elle reste circonspecte quant à la manière dont sont rédigées les décisions.» Interpellé sur la guerre en Ukraine, l'ambassadeur affirme que pour «tout observateur honnête, le régime de Kiev apparaît sous sa nature nazie et sa haine viscérale de la Russie». Et d'enchaîner: «Lancer des opérations militaires spéciales en Ukraine était une décision difficile mais nous travaillons à mettre fin, le plus tôt possible, aux combats. Nous combattons le régime en Ukraine et non pas le peuple ukrainien.»