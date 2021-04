Un défi dont les contours ont été tracés par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises Nassim Diafat, lors de sa visite, hier, à Annaba. Accompagné du ministre de l’Industrie Mohamed Bacha, il a supervisé une exposition des microentreprises activant dans divers domaines et créées dans le cadre de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat l’Anade, ex-Ansej. Cette deuxième visite de Diafat à Annaba, était une occasion, pour avoir un aperçu sur les propriétés du bâtiment de l’Ensid sis dans la commune de Sidi Amar. Diafat a souligné que « cet espace resté plusieurs années non exploité, est désormais dédié aux microentreprises ». Resté non exploité durant plusieurs années, le bâtiment d’une architecture très atypique « sera aménagé et équipé après sa mise à disposition par l’Anade, dès la finalisation des textes réglementaires», a indiqué Diafat qui a estimé à sa juste valeur le bâtiment « cet espace est un atout important puisqu’il va regrouper les microentreprises à l’échelle nationale » a souligné le ministre. Pour le chargé des Microentreprises, il s’agit d’un acquis qui représente l’un des résultats du programme souligné pour mettre en œuvre les axes de la nouvelle stratégie de soutien et de promotion de la microentreprise. « Un projet auquel je veillerai personnellement, à suivre les procédures exécutives », a souligné Diafat. Le commis de l’Etat a affiché une détermination, quant à une volonté palpable pour faire de l’Ensid un vrai pôle des microentreprises à travers la création d’un « Smart Lab » (laboratoire intelligent). « Pour parler de l’industrie, il faut parler des microentreprises car, pour créer la chaîne des valeurs et les intrants nécessaires aux grandes entreprises, il faut créer des microentreprises », a estimé Diafat. Au titre de ce travail, le ministre a fait savoir qu’un grand parcours a été effectué dans ce processus « De notre côté, des sujets ont été tranchés, les décrets ont été signés et il reste tout juste qu’ils soient publiés au Journal officiel », a expliqué Diafat. Le ministre a mis en avant le concours d’importants efforts : « Ce qui n’a pas été fait en 4 ans, a été réalisé en 5 et 6 mois, cela signifie qu’il y a une volonté réelle pour valoriser la contribution de la microentreprise dans le développement de l’économie intelligente », a affirmé le ministre chargé des Microentreprises. S’exprimant en chiffres, selon Diafat, le nombre de ces dernières a doublé et même triplé « de 2016 à 2020, il a été retenu 26 000 enregistrements pour la création de micro-entreprises », a fait savoir Diafat. En précisant que, depuis août 2020 à ce jour, il y a plus de 36000 entreprises, dont 11000 autres en difficultés. Aussi, Diafat a estimé que les jeunes sont aujourd’hui, convaincus et conscients de l’intérêt que leur porte l’Etat. L’action de la renaissance de l’Ensid, désormais appelée «l’Eco Smart Lab », est la preuve que, le pays compte sur l’exploitation adéquate de ses richesses par son potentiel jeunes aux capacités indéniables, pour un développement pluridisciplinaire de l’économie intelligente. De son côté, le ministre de l’Industrie Mohamed Bacha a mis en avant la mise en place d’une plate- forme numérique de conception 100% algérienne. Un concept à travers lequel chaque postulant peut suivre en temps réel la progression de son dossier, sa position par rapport aux autres postulants. « Les jeunes exposent leurs préoccupations sur les conventions contractées, dont peut-être à l’échelle locale, n’ont pas pu avoir accès à l’ information », a expliqué Mohamed Bacha. « Cette plateforme numérique permet donc, aux jeunes l’accès direct aux informations et détails enregistrés à 100% fiables », a assuré le ministre de l’Industrie. Selon les explications apportées par Bacha, toute demande de convention manifestée par le jeune avec n’importe quel secteur, sera directement orientée vers l’Anad et vers l’entreprise souhaitée, puis trouver sa traçabilité sur la plateforme numérique.