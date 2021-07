Disparu la veille à la plage d'Azeffoun, un citoyen a été retrouvé mort, hier, à la mi-journée, entre la plage du Caroubier et la plage d'Azeffoun-Centre. Il s'agit d'un citoyen âgé de 46 ans, enseignant de philosophie au lycée de Boudjima et résidant au village Abizar, dans la commune de Timizart (daira de Ouaguenoun) dans la wilaya de Tizi Ouzou. La dernière fois que le regretté avait été aperçu vivant, c'était vendredi dernier, à 13 h, à la plage d'Azeffoun. En début de soirée, des avis de recherche avaient été lancés par ses proches et les membres de sa famille. Mais aucune nouvelle n'a filtré du disparu jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, décédé, hier à la mi-journée. Les habitants de Timizart étaient sous le choc, hier, suite à l'annonce de la mort de ce citoyen. Ses collègues et élèves du lycée de Boudjima étaient également consternés après avoir appris le drame.