Les élections locales constituent un enjeu stratégique dans le nouveau processus politique qui s'est mis en branle avec le retour de l'institution présidentielle à sa fonction légitime après une période de tumulte politique sans précédent.

L'installation de nouvelles Assemblées populaires communales et de wilayas, permettra à l'Etat et la société de tracer une nouvelle feuille de route faite de confiance mutuelle et d'actions à même de dépasser l'impasse politique qui a tant duré.

Les institutions sont maintenant immunisées, la mécanique de l'Etat est bel et bien huilée, ce qui va engendrer une dynamique de développement en termes de performances politiques, économiques et sociales.

L'enjeu est grand, mais réalisable au vu des atouts dont dispose le pays à travers son potentiel humain et de ce qu'il renferme comme richesses naturelles.

Le couronnement qui se fera avec les élections locales, engagera le pays dans un processus du changement qualitatif qui sera en mesure de réorienter les priorités à la lumière des transformations que vit le pays et la société.

La démocratie participative est la pierre angulaire de la gestion communale, elle est même une école pour la classe politique dans la perspective de se transformer en pourvoyeuse de cadres et de ressource humaine de qualité pour les institutions de l'Etat.

Le noyau de la collectivité locale réside dans l'espace communal et ses spécificités en matière de gestion de proximité. C'est-à-dire que les véritables préoccupations des citoyens se trouvent dans cette structure dont le rôle est plus qu'édifiant pour asseoir les valeurs de la citoyenneté, de la démocratie participative et l'expression directe et responsable quant à une gestion locale où le citoyen constitue l'alpha et l'oméga.

L'Algérie poursuivra son chemin vers un changement tel qu'elle l'entend, loin des desiderata émanant de l'extérieur. Ce chemin sera proprement algérien et se fera par les Algériens eux-mêmes.

Le pays connaît une mutation de fond en comble, ladite mutation touche aussi la gestion locale et ses succédanés. Les communes sont interpellées pour suivre cette mutation exigée par les enjeux de l'heure. La société est plus exigeante, ce qui est tout a fait normal. Le citoyen ne trouve que l'espace communal comme première instance censée répondre à ses doléances et ses préoccupations quotidiennes.

Le travail politique doit se faire à ce niveau névralgique qu' est la commune, cet espace où l'apprentissage politique se fait et se cristallise. C'est à partir de la commune que la prestation politique est en mesure d'être jugée et appréhendée. Les locales dans leur version nouvelle, seront un test pour l'apprentissage démocratique et l'éclosion de la culture citoyenne et civique.

La classe politique est appelée a jouer le jeu, sinon elle risque de se voir disparaître de l'échiquier politique.

Il est vrai que les communes sont considérées comme le bras séculier de la République. Il est vrai aussi que les communes pour assurer leur rôle éminemment républicain, elles doivent bénéficier des prérogatives leur permettant d'assumer pleinement leurs tâches et leurs responsabilités citoyennes.

La nouvelle version des locales est appelée à connaître des changements inhérents aux statut et prérogatives dont la commune doit avoir pour jouer son rôle de structure de base de la République en matière de règlement des problèmes basiques des citoyens dans leurs cités.

La révision du Code de la commune sera le défi essentiel des élus dans l'objectif de consacrer la gestion de proximité et la mise en oeuvre du principe de la démocratie participative.

La concrétisation de cet objectif va engendrer une nouvelle dynamique dans la gestion des communes. Mais ça sera aussi un levier qui exigera de rendre des comptes et que l'alibi des «hautes sphères» qui imposent leur épée de Damoclès, sera banni.

Il ne reste que l'argument qui sera adressé aux citoyens lambda quant aux résultats et le travail pour le compte de la cité et pour le bien de la commune.